İsminden dolayı tartışmalara neden olan "Stalin Döner", açılışından bir gün sonra kapatıldı

Rusya'nın başkenti Moskova'da Stalin adlı döner büfesi çıkan tartışmalar üzerine açılışından bir gün sonra kapatıldı. Rus medyasına konuşan halk, milyonlarca insanın ölümünden sorumlu tuttukları Josef Stalin'in adını kullanarak para kazanma çabasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.