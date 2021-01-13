İsminden dolayı tartışmalara neden olan "Stalin Döner", açılışından bir gün sonra kapatıldı
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İsminden dolayı tartışmalara neden olan "Stalin Döner", açılışından bir gün sonra kapatıldı

13.01.2021 09:12 | Son Güncelleme: 13.01.2021 10:21

Rusya'nın başkenti Moskova'da Stalin adlı döner büfesi çıkan tartışmalar üzerine açılışından bir gün sonra kapatıldı. Rus medyasına konuşan halk, milyonlarca insanın ölümünden sorumlu tuttukları Josef Stalin'in adını kullanarak para kazanma çabasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Rus medyası, güvenlik güçlerinin Stalin Dönercisi'ne gelerek büfenin isminin değiştirilmesini ve asılı olan Stalin portresinin kaldırılmasını istedi.

PERSONEL TEHDİTLERDEN DOLAYI İŞİ BIRAKTI

Vatandaşlar, büfede çalışanların da 1879-1953 arasında yaşayan Josef Stalin'in dönemine ait istihbarat servisinin yeşil üniformalarını giydiğini aktardı. Personelin de gelen yoğun tehditler üzerine işi bıraktığını açıklayan işletmeci, bu yüzden büfenin açılmasından bir gün sonra kapandığını belirtti.

İsminden dolayı tartışmalara neden olan 'Stalin Döner', açılışından bir gün sonra kapatıldı

HALKIN TEPKİSİ GERİ ADIM ATTIRDI

Rusya medyasına konuşan halk, milyonlarca insanın ölümünden sorumlu tuttukları Josef Stalin'in adını kullanarak para kazanma çabasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

İsminden dolayı tartışmalara neden olan 'Stalin Döner', açılışından bir gün sonra kapatıldı

Öte yandan, insan hakları örgütü Memorial da, Stalin Dönercisi adıyla yapılan pazarlama fikrinin tamamen yanlış olduğunu, bu tür girişimlerin yasaklanması gerektiğini kaydetti.

İsminden dolayı tartışmalara neden olan 'Stalin Döner', açılışından bir gün sonra kapatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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