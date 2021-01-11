Karabağ zirvesi öncesi Putin'den açıklama: Bölgede durum şu anda sakin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Dağlık Karabağ konusunu görüşmek üzere Moskova'da bir araya geldi. Görüşme öncesi konuşan Putin, imzalanan anlaşmanın uygulandığını, bölgede durumun sakin olduğunu ve çatışmalardan etkilenen sivillere yardım edileceğini söyledi.

İşgal edilen topraklarını savaşarak geri kazanan Azerbaycan, Ermenistan'ı anlaşma imzalamak zorunda bırakmıştı. Kademeli olarak bölgeden çekilen Ermenilerin, Dağlık Karabağ'daki ihlallerine ilişkin bazı sorunlar yaşandığından, Moskova'da Putin, Aliyev ve Paşinyan bir araya gelecek.

ATILACAK ADIMLAR KONUŞULACAK

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Moskova'nın Vnukovo-2 Uluslararası Havalimanı'nda Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Görüşmede 10 Kasım'da imzalanan anlaşmanın uygulanması ve bölgedeki sorunları çözmek için atılacak adımlar ele alınacak.

PUTİN'DEN İLK AÇIKLAMA

Görüşme öncesi açıklama yapan Putin, "Rusya'nın girişimini olumlu şekilde değerlendirdiğiniz ve ateşkesin sağlanmasına destek verdiğiniz için size teşekkür ediyorum. Sizinle düzenli temas halinde bulunduk. Ortak çabalarımız sayesinde 10 Kasım'da 3'lü bildiri imzalandı. Çatışmalar tamamen durduruldu, şimdi çatışmalardan etkilenen sivil halka yardım edilmesi, normal hayatlarına dönmelerinin sağlanması gerekiyor. 3'lü bildiri takvime göre hayata geçiriliyor.

"BÖLGEDE DURUM SAKİN"

Rus barış gücü bölgede ateşkesi denetleme görevi yürütüyor, bölgede durum şu anda sakin. Rusya'nın girişimi sayesinde esir değiş tokuşu sağlandı. İnsani sorunların çözülmesi, kültürel mirasın korunması ve ulaşım hatlarının açılması sorunları çözüm bekliyor. Bu konuda Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında ortak çalışma grupları kurulmalı" ifadelerini kullandı.

EYLEMCİLER, PAŞİNYAN'IN YOLUNU KESMEK İSTEDİ

Öte yandan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sabah saatlerinde Erivan'daki Zvartnots Uluslararası Havalimanı'na hareket etti. Dağlık Karabağ'daki ateşkes anlaşmasına imza atan Paşinyan'ı, Dağlık Karabağ topraklarını Azerbaycan'a teslim etmekle suçlayan muhalefet üyeleri de yine protesto gösterisi gerçekleştirdi. Protestocular önce havaalanına giden yolları kapatarak Paşinyan'ın gidişini engellemeye çalıştı. Protestocular ellerine aldıkları megafonlarla açıklamalar yaparak Paşinyan'ın, Moskova'ya yine Ermenistan aleyhinde anlaşmalara imza atmak için gideceğini bu nedenle Paşinyan'ın havaalanına ulaşımını kestiklerini söyledi. Polislerle protestocular arasında bir süre devam eden pazarlıklar neticesinde havaalanı yolu tekrar trafiğe açıldı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise protestoların ardından Erivan'dan Moskova'ya hareket etti.