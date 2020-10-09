Moskova'da görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı: Dünya Dağlık Karabağ'ı tanımalı
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Moskova'da görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı: Dünya Dağlık Karabağ'ı tanımalı

09.10.2020 20:19 | Son Güncelleme: 09.10.2020 20:38

Rusya'nın Dağlık Karabağ için ateşkes çağrısı yapması sonrası Moskova'da Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki görüşmeler devam ederken, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yaptığı açıklamada, "Dağlık Karabağ'da saldırıları durdurmanın en etkili yolu dünyanın Karabağ'ı tanımasıdır" dedi.

Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerini hedef alan saldırıları sonrası iki ülke arasında başlayan çatışmalara Rusya el attı. Rusya'nın çağrısıyla Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan Moskova'da bir araya geldi. Görüşmeler devam ederken, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan skandal bir açıklama geldi.

"DÜNYA DAĞLIK KARABAĞ'I TANIMALI"

İtalyan La Repubblica gazetesine konuşan Paşinyan, "Dağlık Karabağ'da saldırıları durdurmanın en etkili yolu Dünya'nın Karabağ'ı tanımasıdır" ifadelerini kullandı.

ALİYEV "BU SON ŞANS" DEMİŞTİ

Fransız haber ajansı AFP'nin haberine göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev görüşme öncesi devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, Ermenistan'a Dağlık Karabağ konusundaki ihtilaflarını barışçıl yollarla çözmek için "son bir şans" verdiklerini söyledi.

Aliyev ulusa sesleniş konuşmasında, "Her halükarda topraklarımızı geri alacağız. Ermenistan'a çatışmayı barışçıl yollarla çözme şansı veriyoruz. Bu onların son şansı" diye konuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı daha önce de, Ermenistan askerleri çekilmediği sürece çatışmalara son verilmeyeceğini, ordularının Karabağ'ın tümünü ele geçirinceye dek operasyonlara devam edeceğini söylemişti.

Moskova'da görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı: Dünya Dağlık Karabağ'ı tanımalı

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Haber Yorumları (4)
ALİ BEY: Yav durmak yok devam edin bunlar anlamaz
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KEMAL: bu adam deli
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KAYIDAN GELEN SES: şımarıklığa bakarmısınız. bir füze de bu denyonun tepesine atsın bizim bayraktar siha.
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