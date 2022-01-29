Mortal Kombat 12, yapımcı tarafından yanlışlıkla sızdırıldı

Mortal Kombat serisinin bir sonraki oyunu NetherRealm'deki bir yapımcı tarafından yayınlandı. Son oyunun devamı onaylandı ve serinin yaratıcısı Ed Boon, interaktif sanatlar ve bilim akademisi tarafından onurlandırılacak.

Mortal Kombat 12, Twitter'da NetherRealm yapımcısı Jonathan Anderson tarafından yayınlandı ve seriden çeşitli birçok poster paylaşıldı.

NetherRealm yapımcısı Jonathan Anderson, Twitter'dan paylaştığı paylaşımda bilgisayar masası üstünde Mortal Kombat serilerine ait posterler paylaştı, ancak paylaşılan fotoğrafta monitörün bir kısmı gözükmektedir ve gözüken kısımda da "MK12_Mast" adlı bir dosya gözükmesi ardından Mortal Kombat 12'nin yolda olduğu anlaşıldı.

Jonathan Anderson, MK12_Mast adlı dosyanın gözüktüğünü geç fark etse de gönderiyi kısa bir süre sonra sildi, ancak iş işten geçmişti artık.