"Mor ve Ötesi'nden Harbiye'de muhteşem konser" Türk rock müziğinin sevilen ismi "mor ve ötesi" geçtiğimiz akşam Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı.

Yaklaşık İki buçuk saat süren sahne performansı ile birbirinden güzel parçalarını sevenleriyle beraber seslendiren mor ve ötesi, rock severlere unutulmaz anlar yaşattı.

Konsere, çok özel duygular içinde olduğunu belirterek başlayan mor ve ötesi solisti Harun Tekin; "Bugün burada sizlerle buluştuğumuz için çok mutluyuz. Çünkü burada olmak bizim için çok değerli bir olay. Uzun zamandır yaşadığımız zor günlerin ardından sizlerle birlikte, birazcık da olsa güzel hatırlayacağımız bir gün geçirmek istiyoruz. Bu şekilde birbirimize sımsıkı sarılacağız" diyerek duygularını ifade etti.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARINI UNUTMADI"

"Bu yıl 83 milyon için hayatımızın sonuna kadar teşekkür edeceğimiz birileri olduğunu düşünüyorum. Türkiye ve dünyadaki bütün sağlık çalışanları doktorlar, hemşireler, teknikerler ve niceleri… Onlara ne kadar teşekkür etsek az kalır. Aralarında kaybettiklerimiz de oldu diyerek, sağlık çalışanları ve hayatını kaybedenler için "Melekler Ölmez" şarkısını seslendirdi.

Kaynak: Bültenler