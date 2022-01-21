Mor ve Ötesi Linç şarkı sözleri! SİRENLER | Mor ve Ötesi Linç sözleri
Türk rock gruplarının sevilen müzik gruplarından biri olan Mor ve Ötesi, yeni albümünü piyasaya sürdü. Spotify, Youtube, Deezer, iTunes, Fizy gibi farklı dijital mecralarda yayınlanan Sirenler albümünün şarkı sözleri merak edildi. İşte, Mor ve Ötesi şarkı sözleri. Mor ve Ötesi Linç şarkı sözleri! Mor ve Ötesi Linç sözleri...
Mor ve Ötesi Linç şarkı sözleri merak ediliyor. Mor ve Ötesi, Ocak 1995'te Harun Tekin, Alper Tekin, Derin Esmer ve Kerem Kabadayı tarafından İstanbul'da kurulan Türk alternatif rock müzik grubudur. Sirenler albümü Mor ve Ötesi şarkı sözleri ve Mor ve Ötesi Linç sözleri...
MOR VE ÖTESİ LİNÇ ŞARKI SÖZLERİ
Bir daha doğmak
Ne kandırabilir ki
Senin aklından geçen bu yol ve damlalar
Yine gürültü var
Seni kandıran
Yanında yurdunda önünden giden rivayetler mi var?
Kırıldığını anlamasınlar kendi yolunda
Yine canın yanıyor, yanıyor mu?
Anlaşabilirdik
Kimsin sen?
Neden öldürdün beni?
Yüzünü gizle
"Neden gider gelir bu yalnızlık?"
Sor bir daha bir daha
Derin bir an
Sorulmaz bir şey
Yarım doğan bir acı tanesi
Geriye dönemiyor
Yolunu bil
Yerini al
Yanına bak
Yolunu bil
Yanına bak
Yanına bak
Anlaşabilirdik
Kimsin sen?
Neden öldürdün beni?
Anlaşabilirdik
Kimsin sen?
Neden öldürdün beni?