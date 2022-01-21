Mor ve Ötesi Linç şarkı sözleri! SİRENLER | Mor ve Ötesi Linç sözleri

Türk rock gruplarının sevilen müzik gruplarından biri olan Mor ve Ötesi, yeni albümünü piyasaya sürdü. Spotify, Youtube, Deezer, iTunes, Fizy gibi farklı dijital mecralarda yayınlanan Sirenler albümünün şarkı sözleri merak edildi. İşte, Mor ve Ötesi şarkı sözleri. Mor ve Ötesi Linç şarkı sözleri! Mor ve Ötesi Linç sözleri...

Mor ve Ötesi Linç şarkı sözleri merak ediliyor. Mor ve Ötesi, Ocak 1995'te Harun Tekin, Alper Tekin, Derin Esmer ve Kerem Kabadayı tarafından İstanbul'da kurulan Türk alternatif rock müzik grubudur. Sirenler albümü Mor ve Ötesi şarkı sözleri ve Mor ve Ötesi Linç sözleri...

MOR VE ÖTESİ LİNÇ ŞARKI SÖZLERİ

Bir daha doğmak

Ne kandırabilir ki

Senin aklından geçen bu yol ve damlalar

Yine gürültü var

Seni kandıran

Yanında yurdunda önünden giden rivayetler mi var?

Kırıldığını anlamasınlar kendi yolunda

Yine canın yanıyor, yanıyor mu?

Anlaşabilirdik

Kimsin sen?

Neden öldürdün beni?

Yüzünü gizle

"Neden gider gelir bu yalnızlık?"

Sor bir daha bir daha

Derin bir an

Sorulmaz bir şey

Yarım doğan bir acı tanesi

Geriye dönemiyor

Yolunu bil

Yerini al

Yanına bak

Yolunu bil

Yanına bak

Yanına bak

Anlaşabilirdik

Kimsin sen?

Neden öldürdün beni?

Anlaşabilirdik

Kimsin sen?

Neden öldürdün beni?

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