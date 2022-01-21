Mor ve Ötesi Canavar şarkı sözleri! SİRENLER | Mor ve Ötesi Canavar sözleri

Türk rock gruplarının sevilen müzik gruplarından biri olan Mor ve Ötesi, yeni albümünü piyasaya sürdü. Spotify, Youtube, Deezer, iTunes, Fizy gibi farklı dijital mecralarda yayınlanan Sirenler albümünün şarkı sözleri merak edildi. İşte, Mor ve Ötesi şarkı sözleri. Mor ve Ötesi Canavar şarkı sözleri! Mor ve Ötesi Canavar sözleri...

Mor ve Ötesi Canavar şarkı sözleri merak ediliyor. Mor ve Ötesi, Ocak 1995'te Harun Tekin, Alper Tekin, Derin Esmer ve Kerem Kabadayı tarafından İstanbul'da kurulan Türk alternatif rock müzik grubudur. Sirenler albümü Mor ve Ötesi şarkı sözleri ve Mor ve Ötesi Canavar sözleri...

MOR VE ÖTESİ CANAVAR ŞARKI SÖZLERİ

Al, yerimi al, günümü al, gecemi al

Senin biraz acelen var çok normal

Zaman var, zaman var

Başımı al, sözümü al, evimi al

Acelen var, acelen var, acelen var

Sebebi var, sebebi var, anladım, sebebin var

Yine de bak seni ben anlatacağım

Sebebi var, bahanesi var, mazeret var, hepsi var

Ama canavar, canavar, canavar

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