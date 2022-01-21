Mor ve Ötesi Ağrılar şarkı sözleri! SİRENLER | Mor ve Ötesi Ağrılar sözleri

Türk rock gruplarının sevilen müzik gruplarından biri olan Mor ve Ötesi, yeni albümünü piyasaya sürdü. Spotify, Youtube, Deezer, iTunes, Fizy gibi farklı dijital mecralarda yayınlanan Sirenler albümünün şarkı sözleri merak edildi. İşte, Mor ve Ötesi şarkı sözleri. Mor ve Ötesi Ağrılar şarkı sözleri! Mor ve Ötesi Ağrılar sözleri...

Mor ve Ötesi Ağrılarşarkı sözleri merak ediliyor. Mor ve Ötesi, Ocak 1995'te Harun Tekin, Alper Tekin, Derin Esmer ve Kerem Kabadayı tarafından İstanbul'da kurulan Türk alternatif rock müzik grubudur. Sirenler albümü Mor ve Ötesi şarkı sözleri ve Mor ve Ötesi Ağrılar sözleri...

MOR VE ÖTESİ AĞRILAR ŞARKI SÖZLERİ

Yine tarihin nasıl hesabı var

Kendi yolunda, bir nehir gibi

Hikâyeler, rüyalılar sıralar

Kendi parmağı yokmuş gibi

Yarınlar mı var?

Ve kim bu ağrılar?

Yarınlar yalan, yalan tüm aynalar

Yüzünden korkma

Kimdir bu ağrılar?

Kimi kovdular?

Kimin yurdundan kimi kovdular?

Yarınlar mı var?

Ve kim bu ağrılar?

Yarınlar yalan, yalan tüm aynalar

Yüzünden korkma

Kimdir bu ağrılar?

Kimi kovdular?

Kimin yurdundan kimi kovdular?

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