Mor kalp emoji anlamı nedir? Mor kalp emojisi ne anlama gelir? Mor kalp emoji ne demek? - Haberler
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Mor kalp emoji anlamı nedir? Mor kalp emojisi ne anlama gelir? Mor kalp emoji ne demek?

Haberler.com, Onur Bayram - Gündem - Longtail
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Mor kalp emoji anlamı nedir? Mor kalp emojisi ne anlama gelir? Mor kalp emoji ne demek?

Mor kalp anlamı merak ediliyor. Whatsapp, İnstagram, Telegram, Facebook, Twitter gibi sosyal medya hesapları ve mesajlaşma uygulamalarında kullanıcıların sıklıkla karşılaştığı mor kalp emojisi hakkında Mor kalp emoji anlamı nedir? Mor kalp emojisi ne anlama gelir? Mor kalp emoji ne demek? Mor kalp ne demek? soruları araştırma konusu oldu. İşte detaylar haberimizde...

Mor kalp emoji anlamı Whatsapp, İnstagram, Telegram, Facebook, Twitter gibi sosyal medya hesapları ve mesajlaşma uygulamalarında kullanıcıların sıklıkla karşılaştığı emojiler arasında yer alıyor. Peki, Mor kalp emoji anlamı nedir? Mor kalp emojisi ne anlama gelir? Mor kalp emoji ne demek? Mor kalp ne demek? soruları araştırma konusu oldu. İşte detaylar haberimizde...

Mor kalp emoji anlamı:

Mor kalp emoji ilhamı, hayal gücünü, bireyselliği, ruhaniyeti, empatiyi, kontrollü duyguları ifade eder.

Mor rengin olumlu anlamları : Haysiyet, saygınlık, hayal gücü

Mor rengin olumsuz anlamları : Alaycılık, gelişmemiştik, kullanışsızlık

Mor renk emoji anlayışın ve şefkatin ifadesidir. Mor, en kısa dalgaboylu, elektromanyetik tayfta daha çok maviye yakın olan renge verilen isimdir. Mor ara ve soğuk bir renktir ve karşıt rengi turuncu'dur. Mor en yüksek frekans'lı renktir.

Mor kalp emoji anlamı nedir? Mor kalp emojisi ne anlama gelir? Mor kalp emoji ne demek?

1. isim Kırmızı ile mavinin karışmasından oluşan renk, menekşe renginin kırmızıya çalanı.

2. sıfat Bu renkte olan:

"Piyanonun solmuş ve eprimiş mor kadifeden şamdanlıkları vardı." - Ayşe Kulin

Mor kalp emoji anlamı nedir? Mor kalp emojisi ne anlama gelir? Mor kalp emoji ne demek?

Onur Bayram
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem - Longtail

Emojiler, Emoji, Gündem - Longtail, Yaşam, Haberler

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