'Mor Gülzade' tatlısına bayram öncesi yoğun ilgi
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'Mor Gülzade' tatlısına bayram öncesi yoğun ilgi

İhlas Haber Ajansı / Hatice Yetmen - Haberler | Kültür Sanat

'Mor Gülzade' tatlısına bayram öncesi yoğun ilgi -Battalgazili kadınların bayram öncesi yoğun mesaisi Malatya Battalgazi Kadın Kooperatifinde çalışan kadınlar, kendi üretmiş oldukları mor unla yapılan "Mor Gülzade" tatlısı taleplerine yetişmek için yoğun mesai harcıyorlar.

'Mor Gülzade' tatlısına bayram öncesi yoğun ilgi

-Battalgazili kadınların bayram öncesi yoğun mesaisi

MALATYA - Malatya Battalgazi Kadın Kooperatifinde çalışan kadınlar, kendi üretmiş oldukları mor unla yapılan "Mor Gülzade" tatlısı taleplerine yetişmek için yoğun mesai harcıyorlar.

Kurban Bayramına sayılı günler kala vatandaşların da tatlı telaşı başladı. Türk mutfağının önemli tatlıları arasında yer alan baklava bayramda en çok tüketilen yiyecekler arasında yer alıyor. Malatya'da Battalgazi Kadın Kooperatifinde çalışan kadınların üretimini yaptığı mor gülzade tatlısını tadanlar bu lezzetten vazgeçemiyor. Kadınların kendi yapmış oldukları mor unu, mor renkte olan sebze ve meyvelerden elde ediliyorlar ve yine kendi yaptıkları birbirinden lezzetli tatlılarda kullanıyorlar.

Mor Gülzade tatlısının çok sevildiğini söyleyen kooperatif çalışanı Necla Demez hem lezzet açısından hem de sağlık açısında güvenle tüketilebilecek tatlının şeker hastalarına tavsiye edildiğini de belirtti.

Gülzade tatlısının mor undan yaptıklarını belirten Demez, "Mor Gülzade tatlısını şeker hastalarına tavsiye ediyoruz. Çünkü şeker oranı az olduğu için. İçeriği kullanmış olduğumuz mor sebze ve meyvelerden hazırlıyoruz. Sebze pürelerinden bu unu elde ediyoruz. Çok tercih ediliyor. Çok hafif olduğu için şeker oranı da az yağı da az koyduğumuz iç in. Tamamen doğal herkese tavsiye ediyoruz. Şuan bayram dönemindeyiz. Siparişler mor Gülzade üzerine geliyor" şeklinde konuştu.

Demez, gelen müşterilerin daha çok Mor Gülzade tatlısı talep ettiklerini ifade ederek, "Şuan yaz dönemindeyiz. Gelen müşteriler mor gülzade daha çok istiyor. Mor baklava çünkü çok hafif olduğu için. Mesela, hamuruna bir su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı da süt, 3 yumurta, 1 kaşık sirkeyle ve yapmış olduğumuz mor un karışımını da ekliyoruz. Müşterilerimiz çok beğeniyor. Tamamen doğal hiçbir katkı maddesi yok. Herkese tavsiye ederiz" dedi.

Battalgazi Kadın Kooperatif çalışanlarından Meryem Çiçek ise yapmış oldukları bayram tatlılarını tamamen doğal olduğunu belirterek, "Bayram öncesinde tatlılarımız çok tutuluyor. Çok talep var bu yüzden çok sipariş aldık. Bu siparişlere yetişemiyoruz. Tatlılarımız doğal ürünlerden elde ediliyor. Hiçbir katkı maddesi yoktur. Şekerimiz Malatya'nın kendi doğal şekeridir. Tamamen doğal. Malzemesi doğal, temiz ve baya bol malzemelidir. Çünkü doğal ürünlerden elde ediyoruz. Burası herkese açık, gelip görebilirler. Çok temiz ve hijyenik çalışıyoruz. Aynı kendi evimizde yaptığımız gibi yapıyoruz. Malatya'nın en güzel en temiz şekerini kullanıyoruz. Asla glikoz şurubu kullanmıyoruz. Güvenerek tüketebilirsiniz" diye konuştu.

'Mor Gülzade' tatlısına bayram öncesi yoğun ilgi
'Mor Gülzade' tatlısına bayram öncesi yoğun ilgi
'Mor Gülzade' tatlısına bayram öncesi yoğun ilgi
'Mor Gülzade' tatlısına bayram öncesi yoğun ilgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hatice Yetmen

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