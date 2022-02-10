Montiego & Lvbel C5 & Batuflex - Yallah şarkı sözleri! Montiego & Lvbel C5 & Batuflex - Yallah dinle! Yallah sözleri!
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Yallah sözleri araştırılıyor. Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Montiego & Lvbel C5 & Batuflex'in kısa sürede binlerce dinlenme ve beğeniye ulaşan Yallah şarkısının sözleri büyük ilgi toplamıştı. Montiego & Lvbel C5 & Batuflex - Yallah mp3 indir araştırmaları yapılıyor. Peki, Montiego & Lvbel C5 & Batuflex - Yallah şarkı sözleri! Montiego & Lvbel C5 & Batuflex - Yallah dinle! Montiego & Lvbel C5 & Batuflex Yallah sözleri! Yallah şarkı sözü! İşte detaylar...
Yallah şarkı sözleri, şarkının hayranları tarafından merak konusu oldu. Yaptığı her parçayla trendlerdeki yerini alan başarılı sanatçı, Yallah şarkısıyla büyük ilgi gördü ve dinleyenler Montiego & Lvbel C5 & Batuflex - Yallah mp3 indir araştırması yapmaya başladı. İşte, Montiego & Lvbel C5 & Batuflex - Yallah şarkısı sözleri...
YALLAH SÖZLERİ!
Her şarkıda duyuyosunuz mersedes
Çünkü bunu istiyoruz en başından beri
Müzik yada başka bişey hiç önemli değil
Nefret ettim dedim ona çek fişi
Ye bi aracın içinde beş kişi
Gözlükler prada ve şapkalar gucci
Çete mete değiliz bunun hepsi ekip işi
Artık herkes görünce diyo bak batuflex marka
Fotoğraf ve fanlar, belliydi başta
Doktorlar bile şaşırmış doğduğumda
Annem demiş ilk söylediği kelime para
Tlyle işim yok herşey dolarla
Yap şekil herkese sanki belhanda
Hatunun gözleri döndü dumandan
Amg klasik cantamsa gucci
Torpidoda durur altından uzi
Duman duman hatun iyi like kuki
Filmler bebeğim welcome to movie
Sen bekle arabada benim işim bankada
Arkada amcalar Altımda vespa var
Mersedes siyah olum kalamam ben rampada
Lvbel c5 eşittir çiçek
Manitalar ipek gibi
Babacım of
Arabaya binek
Manitam melez
On ikiyi tutuyorum piyasaya hedef
Shawty sarı benim tenim black
Gacılarım sallıyolar 12 ye dek
Balenciaga ayakkabım 12 bin cash
Piyasaya mermi kazanıyom leş