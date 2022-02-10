Montiego & Lvbel C5 & Batuflex - Yallah şarkı sözleri! Montiego & Lvbel C5 & Batuflex - Yallah dinle! Yallah sözleri!

Yallah şarkı sözleri, şarkının hayranları tarafından merak konusu oldu. Yaptığı her parçayla trendlerdeki yerini alan başarılı sanatçı, Yallah şarkısıyla büyük ilgi gördü ve dinleyenler Montiego & Lvbel C5 & Batuflex - Yallah mp3 indir araştırması yapmaya başladı. İşte, Montiego & Lvbel C5 & Batuflex - Yallah şarkısı sözleri...

YALLAH SÖZLERİ!

Her şarkıda duyuyosunuz mersedes

Çünkü bunu istiyoruz en başından beri

Müzik yada başka bişey hiç önemli değil

Nefret ettim dedim ona çek fişi

Ye bi aracın içinde beş kişi

Gözlükler prada ve şapkalar gucci

Çete mete değiliz bunun hepsi ekip işi

Artık herkes görünce diyo bak batuflex marka

Fotoğraf ve fanlar, belliydi başta

Doktorlar bile şaşırmış doğduğumda

Annem demiş ilk söylediği kelime para

Tlyle işim yok herşey dolarla

Yap şekil herkese sanki belhanda

Hatunun gözleri döndü dumandan

Amg klasik cantamsa gucci

Torpidoda durur altından uzi

Duman duman hatun iyi like kuki

Filmler bebeğim welcome to movie

Sen bekle arabada benim işim bankada

Arkada amcalar Altımda vespa var

Mersedes siyah olum kalamam ben rampada

Lvbel c5 eşittir çiçek

Manitalar ipek gibi

Babacım of

Arabaya binek

Manitam melez

On ikiyi tutuyorum piyasaya hedef

Shawty sarı benim tenim black

Gacılarım sallıyolar 12 ye dek

Balenciaga ayakkabım 12 bin cash

Piyasaya mermi kazanıyom leş

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