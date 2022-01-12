Monşer ne demek? Monşer anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Monşer kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Monşer anlamı ne? Monşer ne demek?

MONŞER NE DEMEK?

Monşer, Fransızca kökenlidir. - "Azizim, dostum" anlamında kullanılan bir seslenme sözü - Davranışlarında Batı özentisi içinde bulunan

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