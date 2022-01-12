Monşer ne demek? Monşer anlamı ne?
Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Monşer, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Monşer ne demek? Monşer anlamı ne? İşte, Monşer kelimesin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Monşer kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Monşer anlamı ne? Monşer ne demek?
MONŞER NE DEMEK?
Monşer, Fransızca kökenlidir.
- "Azizim, dostum" anlamında kullanılan bir seslenme sözü
- Davranışlarında Batı özentisi içinde bulunan
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