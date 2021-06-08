Mollaköy Belediye Başkanından Sayın Valimize Ziyaret
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Mollaköy Belediye Başkanından Sayın Valimize Ziyaret

Mollaköy Belediye Başkanından Sayın Valimize Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

İlimiz merkeze bağlı Mollaköy Belde Belediye Başkanlığına yeni seçilen Gökhan Eren, Valimiz Sayın Mehmet Makas'ı makamında ziyaret etti.

İlimiz merkeze bağlı Mollaköy Belde Belediye Başkanlığına yeni seçilen Gökhan Eren, Valimiz Sayın Mehmet Makas'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Eren'e yeni görevinin hayırlı olmasını dileyen Valimiz Sayın Mehmet Makas, çalışmalarında başarılar diledi.

Geçtiğimiz Mayıs ayında Mollaköy Belediye Başkanı Kemal Şengül rahatsızlığından dolayı hayatını kaybetmiş, belediye başkanlığına meclis üyesi Gökhan Eren seçilmişti.

Kaynak: Habermetre

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