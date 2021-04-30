Molla Yegan Medresesinde yol yarılandı
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Molla Yegan Medresesinde yol yarılandı

Molla Yegan Medresesinde yol yarılandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yıldırım Belediyesi, geçmişte nice alimlerin yetiştiği Molla Yegan Medresesi'ni aslına uygun olarak restore ederek Molla Yegan Çocuk Aktivite Merkezi'ni ilçeye kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yıldırım Belediyesi, geçmişte nice alimlerin yetiştiği Molla Yegan Medresesi'ni aslına uygun olarak restore ederek Molla Yegan Çocuk Aktivite Merkezi'ni ilçeye kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yıldırım'ın en önemli değerlerinden olan 'Molla Yegan Medresesi' aslına uygun şekilde restore edilerek 'Molla Yegan Çocuk Aktivite Merkezi' olarak ilçeye kazandırılıyor. 14. yüzyılın sonunda Sultan Yıldırım Bayezid Han tarafından yaptırılan Yıldırım Külliyesi, 600 yılı aşkın geçmişi ile bölgenin en önemli değerlerinden biri olarak tüm heybetiyle geçmişe ayna tutmaya devam ediyor. Yıldırım Belediyesi de bu önemli mirasa sahip çıkarak, Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocalarından Bursalı fıkıh alimi Molla Yegan'ın da adını taşıyan medreseyi, tarihi dokusunu koruyarak Çocuk Aktivite Merkezi olarak ihya ediyor. 2 bin 407 metrekare inşaat alanında yapımı süren "Mollayegan Çocuk Aktivite Merkezi"nin yeni değerlerin yetişmesine öncülük edeceğini aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Köklü medeniyetimizden bizlere miras kalan en önemli değerlerden biri olan Yıldırım Külliyemizi korumak ve yaşatmak hem geçmişe hem de gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzdur. Bizler de bu sorumluluğun idrakiyle alanda ciddi bir şekilde çalışıyoruz. Yapımının yaklaşık yüzde 50'si tamamlanan Molla Yegan Çocuk Aktivite Merkezi'mizi inşallah yıl içinde evlatlarımızın hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Oktay Yılmaz sözlerini şöyle tamamladı:

"Molla Yegan Çocuk Aktivite Merkezi'miz çocuk kütüphanesi, oyun alanları, etkinlik alanları, açık oyun parkı ve anneler için kültür sanat atölyelerini bünyesinde barındıracak. Böylece çocuklarımız hem kendilerinden izler bularak kaliteli zaman geçirecekler hem de anneleriyle birlikte hoşça vakit geçirme imkanı bulacaklar." - BURSA

Molla Yegan Medresesinde yol yarılandı
Molla Yegan Medresesinde yol yarılandı
Molla Yegan Medresesinde yol yarılandı
Molla Yegan Medresesinde yol yarılandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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