Moldovalı genç kız, Karasu'da girdiği denizde boğuldu
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Moldovalı genç kız, Karasu'da girdiği denizde boğuldu

Demirören Haber Ajansı / Levent Kızılaslan - Haberler | Güncel

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, Moldova uyruklu Adriana Lana (17), girdiği denizde boğuldu.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, Moldova uyruklu Adriana Lana (17), girdiği denizde boğuldu.

Olay, Karasu Denizköy Mahallesi sahilinde meydana geldi. Moldova'dan Karasu'da evli olan ablasının yanına tatile gelen Adriana Lana, denize girdi. Adriana Lana bir anda suda kayboldu. Sahilde bulunanların fark etmesi üzerine teknede bulunanlardan yardım istenildi. Bu arada 112 Acile haber verildi. Yaklaşık yarım saat sonra genç kız tekne ile kıyıya çıkarıldı. 112 Acil ekibi tarafından Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Adriana Lana yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Genç kızın sedye ile ambulansa taşınmasına yardımcı olan eniştesi kendini yere atarken, büyük üzüntü yaşadı. Genç kızın cenazesinin toprağa verilmek üzere ülkesine götürüleceği öğrenildi. 

 


Moldovalı genç kız, Karasu'da girdiği denizde boğuldu
Moldovalı genç kız, Karasu'da girdiği denizde boğuldu
Moldovalı genç kız, Karasu'da girdiği denizde boğuldu
Moldovalı genç kız, Karasu'da girdiği denizde boğuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Levent Kızılaslan

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