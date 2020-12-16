Moldova'da hükümetin istifasını isteyen çiftçiler traktörleriyle meclis önünde eylem yaptı
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Moldova'da hükümetin istifasını isteyen çiftçiler traktörleriyle meclis önünde eylem yaptı

16.12.2020 18:35 | Son Güncelleme: 16.12.2020 18:35
Moldova'da hükümetin istifasını isteyen çiftçiler traktörleriyle meclis önünde eylem yaptı

Moldova'da hükümetin istifasını isteyen çiftçiler traktörlerle tarım sektöründe KDV oranının yükseltilmesi görüşülürken meclisin bahçesine girmeye çalıştı.

Moldova'da hükümetin istifasını isteyen çiftçiler traktörlerle tarım sektöründe KDV oranının yükseltilmesi görüşülürken meclisin bahçesine girmeye çalıştı.

Başkent Kişinev'de çiftçiler, hükümetin istifası için traktörlerle protesto gösterisi düzenledi.

Ülkede yaz döneminde yaşanan kuraklık nedeniyle hükümetten destek isteyen çiftçiler, tarım sektöründeki KDV oranının yüzde 8'den yüzde 12'ye yükseltilmesini öngören yasa tasarısına karşı çıktı.

Söz konusu tasarının görüşüldüğü parlamento oturumunu engellemeye çalışan göstericiler, meclisin bahçesine traktörleriyle girmeye çalıştı.

Bunu engellemeye çalışan polis ve protestocular arasında arbede yaşandı. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, gösterilerde 4 polisin yaralandığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Çiftçiler, dün hükümet binasının önünde traktörlerle eylem yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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