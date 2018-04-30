Moka, Red Herring Top 100 Avrupa Ödülü'ne Layık Görüldü

Mobil ve online finansal teknoloji çözümleri üreten Moka Ödeme Kuruluşu, 15-17 Nisan 2018 tarihleri arasında Hollanda'nın Amsterdam şehrinde düzenlenen Red Herring TOP 100 Avrupa Ödülleri'nde iki binden fazla başvuru arasında Top 100'e girerek ödül almaya hak kazandı.

Moka Genel Müdürü Selim Güsar: 'Yoğun incelemeler ve titizlikle yürütülen eleme sürecinin ardından böyle büyük bir ödüle layık görüldüğümüz için çok gururluyuz. Başvuruda bulunan tüm girişimler 20'den fazla kriterde değerlendiriliyor ve analiz ediliyor. Biz de Moka olarak Dünya standartlarında bir girişim sunabildiğimiz için çok mutluyuz.' dedi.

1996 yılından bu yana teknoloji sektöründe en yenilikçi ve gelecek vadeden girişimlere tanınma ve prestij sağlayan Red Herring Top 100 Ödülleri'ne her yıl binlerce aday başvuruyor. Hayatı değiştiren Alibaba, Facebook, Google, SalesForce.com, Skype, SuperCell, Spotify, Twitter ve YouTube gibi firmaların sektörde öne çıkmasını ve ayrışmasını sağlayan Red Herring Top 100 Ödülleri girişimciler için bir dönüm noktası olarak nitelendiriliyor. Red Herring Top 100 Ödülleri'ni kazanan şirketlerin yatırım alma süreçleri hızlanıyor ve pazar payları artıyor.

Red Herring CEO'su Alex Vieux, 2018 yılında da Top 100 kazananlarını seçmenin her zamanki gibi çok zor olduğunu, yeni ve tecrübeli girişimcilerin inovasyonun sınırlarını zorlamaya devam ettiklerini belirterek Moka Ödeme Kuruluşu'nu başarısından dolayı kutladı.