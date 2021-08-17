Moğollar müzik grubu Bileciklilere güzel bir gece yaşattı
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Moğollar müzik grubu Bileciklilere güzel bir gece yaşattı

Moğollar müzik grubu Bileciklilere güzel bir gece yaşattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen 'Güzel Geceler' etkinliğinde Bileciklilerle buluşan Moğollar müzik grubu, verdiği konser ile müzikseverlere coşkulu anlar yaşattı.

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen 'Güzel Geceler' etkinliğinde Bileciklilerle buluşan Moğollar müzik grubu, verdiği konser ile müzikseverlere coşkulu anlar yaşattı.

Bilecik Belediyesi Amfi Tiyatroda düzenlenen konsere, Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin de katılarak, vatandaşlarla bir araya geldi. 'Güzel Geceler' sloganı ile düzenlenen açık hava konserleri kapsamında gerçekleştirilen konserde, Cahit Berkay, Taner Öngür, Emrah Karaca, Kemal Küçükbakkal ve Cem Öget sahne aldı. Belediye Başkanı Semih Şahin, konserde yaptığı konuşmada, Bileciklilerin Moğollar müzik grubunu çok sevdiğini belirterek, sanatçılara performansından dolayı teşekkür etti. Grup üyelerinden Cahit Berkay ise Bileciklilerle buluştukları için duyduğu mutluluğu belirterek, Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin'e teşekkür etti.

Grup, yaklaşık iki saat süren sahne performansının ardından Bileciklilere veda etti. - BİLECİK

Moğollar müzik grubu Bileciklilere güzel bir gece yaşattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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