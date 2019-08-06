Moğollar grubu, Kaz Dağları'nın çevresine yapılacak olan altın madeni için konser verdi

06.08.2019 11:06

Cahit Berkay, Taner Öngür, Serhat Ersöz, Emrah Karaca ve Kemal Küçükbakkal'dan oluşan Moğollar, Çanakkale'de bulunan Özgürlük Parkı'nda Kaz Dağları'nın civarına yapılması planlanan altın madenine tepki göstermek için konser verdi.

ÇOK SAYIDA İNSAN ŞARKILARA EŞLİK ETTİ

Sözcü'de yer alan habere göre; Mogollar grubunun konserine çok sayıda insan katıldı ve şarkılara eşlik etti. Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Cahit Berkay'a teşekkür mahiyetinde seramik hediye etti.

ÜNLÜ İSİMLER TEPKİ GÖSTERDİ

Kaz Dağları'nın çevresine yapılmak istenen altın madenine çok sayıda ünlü isim de tepki gösterdi. Tarkan, Şahan Gökbakar, Kerem Bürsin gibi isimlerin tepki gösterdiği olayı şarkıcı Elif Kaya da soyunarak protesto etti.