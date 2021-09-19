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Modifiyeli araç sahipleri cezalara tepki gösterdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Modifiyeli araç sahipleri cezalara tepki gösterdi

Modifiyeli araç sahipleri, kesilen cezalara tepki gösterdi.

Modifiyeli araç sahipleri, kesilen cezalara tepki gösterdi.

Trabzon'da İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerinin şehir genelinde abart egzoz ve modifiyeli araçlara yönelik denetimleri sürdürürken, modifiyeli araç sahipleri ise son günlerde yedikleri cezalara tepki göstermek ve seslerini duyurabilmek için Atatürk alanında toplanarak açıklama yaptılar.

Trabzon'da modifiyeli araç sahipleri adına açıklama yapan Mustafa Öztürk, burada toplanma amaçlarının isyan veya protesto olarak nitelendirilmemesi gerektiğini belirterek, "Vatanını, devletini, bayrağını,ülkesini, askerini ve polisini seven gençler olarak amacımız isyan veya protesto kesinlikle değildir. Biz bu şehrin çocukları olarak araçlarımızdaki gerek modifiyeli gerek modifiyesiz sade araçlara yazılmış olan haksız cezalara bir nevi de olsa sesimizi duyurmaktır" dedi.

Mahalle aralarında egzoz seslerine kendilerinin de karşı olduğunu ve hiçbir şekilde onaylamadıklarını belirten Öztürk, "Fakat günümüz teknolojisinde hangi egzozun hangi arabanın altında olduğunu polis abilerimiz her türlü belirleyip onlara ceza yazabilir. Bizim burada belirtmek istediğimiz aracın üzerinde yasal olmayan ne var ise bunların tespit edilip ceza yazar. Biz bunlara razıyız zaten karşıyız da. Aracımızda ses sistemi var diye ceza kesiliyor. Sesini açmıyoruz. Kimseyi rahatsız etmediğimiz halde ceza kesiliyor. Yasak olan ürünler ülkeye neden sokuluyor. Biz bunlara KDV ödüyoruz" ifadelerini kullandı.

Araçlarının üzerinde yasaklı ürünler olmamasına rağmen polis tarafından muayene istasyonlarına yönlendirildiklerini iddia eden Mustafa Öztürk, "Türkiye'de Belediye Başkanları pistler yapıp da modifiyeli araçlara her türlü imkan sağlarken, Trabzon'da neden bize bir öngörüde bulunmuyorlar. Bizim derdimiz sadece sesimizi duyurmak. Trabzonlu gençler olarak 15 Temmuz'da emek verilerek yapılan modifiyeli araçları tankların önüne çekerek mücadele eden gençlerin artık sesini duyurup yasal modifiyenin yasak olmadığı bir Trabzon şehri istiyoruz" diye konuştu. - TRABZON

Modifiyeli araç sahipleri cezalara tepki gösterdi

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