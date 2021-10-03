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Modifiye araç tutkunları Bergama'da buluştu

AA / Mehmet Ezgin - Haberler | Güncel
Modifiye araç tutkunları Bergama'da buluştu

İzmir'in Bergama ilçesinde düzenlenen fuarda modifiye araç tutkunları bir araya geldi.

İZMİR (AA) - İzmir'in Bergama ilçesinde düzenlenen fuarda modifiye araç tutkunları bir araya geldi.

Atatürk Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte çeşitli kentlerden 500 araç yer aldı.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Türkiye'nin farklı illerinden gelerek ilçeye renk katan modifiye araç sahiplerine teşekkür etti.

AK Parti İlçe Başkanı Sebahattin Güzel, Belediye Başkan yardımcıları Aşkın Uyar ve Cüneyt Umutlu ile vatandaşlar da fuara katıldı.

AA / Mehmet Ezgin - Son Dakika Haberleri
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