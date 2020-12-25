Moderna korona aşısında yan etki ortaya çıktı: Dolgusu olana iltihaplanma yapıyor
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Moderna korona aşısında yan etki ortaya çıktı: Dolgusu olana iltihaplanma yapıyor

25.12.2020 15:55 | Son Güncelleme: 25.12.2020 16:07
Moderna korona aşısında yan etki ortaya çıktı: Dolgusu olana iltihaplanma yapıyor

ABD'li şirket Moderna tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının bir yan etkisi olduğu duyuruldu. Aşının, yüz dolgusu yaptıran kişilerde şişlik ve iltihaplanmaya yol açtığı belirtildi.

Koronavirüs dünya genelinde can almaya devam ederken, aşı çalışmalarında katedilen yol, insanlığa umut verdi. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ile ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), önce Pfizer-BioNTech'in geliştirdiği aşıya, ardından da Moderna'nın korona aşısına acil kullanım onayı verdi.

BAZI ÜLKELER AŞILAMAYA BAŞLADI

Aşılar anlaşma yapılan ülkelere gönderilerek uygulanmaya başlarken, olası yan etkileri de sık sık gündeme geliyor. Pfizer-BioNTech aşısını ilk uygulayan ülke olan İngiltere'de, iki sağlık çalışanında alerjik reaksiyonlar meydana gelmiş, uzmanlar ilk aşamada alerji geçmişi olanların aşı yaptırmamasını istemişti.

YÜZÜNE DOLGU YAPTIRANLARDA İLTİHAP VE ŞİŞLİK GÖRÜLDÜ

Sözcü'nün haberine göre; bir yan etki haberi de bu kez Moderna'nın aşısından geldi. New York Post'un haberine göre FDA Danışma Komitesi, aşının kozmetik yüz dolgusu gibi estetik müdahale yaptırmış kişilerde yan etki yaptığını duyurdu. Klinik deneylerde ortaya çıkan yan etkiler, dolgu yapılan bölgede iltihaplanma ve şişlik olarak gözlemlendi.

"AŞI YAPILDIĞINDA BAĞIŞIKLIK DAHA HIZLI ÇALIŞIYOR"

Söz konusu etkinin bağışıklık sisteminin verdiği bir tepki olduğunu belirten Dr. Shirley Chi, "Aşı yapıldığında bağışıklık sistemi daha hızlı çalışmaya başlar. Bu süreçte bağışıklık sistemi vücutta doğal yollardan oluşmamış dolgu gibi maddelere karşı iltihaplanma gibi tepkiler verebilir" dedi.

YANAK VE DUDAK DOLGUSU YAPTIRMIŞLAR

Dr. Chi, yan etki görülen gönüllülerden birine aşıdan 6 ay önce yanak dolgusu, diğerine ise dudak dolgusu yapıldığını ifade ederken, hastaların steroid ve anti-histamin tedavisiyle sağlıklarına kavuştuklarını vurguladı.

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