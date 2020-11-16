Moderna aşı hangi ülkenin, ne kadar? Moderna aşısı başarılı mı? Koronavirüs aşısı son durum: Covid19 aşısı bulundu mu?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün yaklaşık 1 senedir hayatımızda. Binlerce ölümün yaşanması ve milyonlarca insana bulaşması sebebiyle aşı çalışmaları son sürat devam ederken vatandaşlar korona aşısı bulundu mu? gibi sorulara yanıt arıyor. Son açıklamalara göre Moderna aşısında gelişmeler var. Moderna aşı hangi ülkenin?

Koronavirüs aşısı aşamalarında yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Sevindirici haberler peşpeşe gelirken, bu sefer Moderna Inc. bir açıklama yaptı. Covid-19 aşısı hakkındaki son gelişmeleri sizler için derledik.

MODERNA AŞI HANGİ ÜLKENİN?

ABD'nin Massachusetts kenti merkezli biyoteknoloji şirketi Moderna Inc, üzerinde çalıştıkları aşıyla ilgili açıklamada bulundu. Amerikan ilaç şirketi olan Moderna, geliştirdiği koronavirüs aşısı hakkında yeni detayları paylaştı.

KORONAVİRÜS AŞISISI BULUNDU MU?

Covid-19 aşısı hakkında sevindirici haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Pek çok şirket aşıları hakkında detaylar verirken en çok merak uyandıran ve %100'e yakın garanti vermesiyle dikkat çeken Moderna aşıyı bulduğunu belirtiyor ve üçüncü gaz denemelerinden çok olumlu bahsediyor.

KORONAVİRÜS AŞISI SON DURUM : MODERNA AŞISI BAŞARILI MI?

Moderna, Covid-19 hastalığına karşı yüzde 94,5 koruma sağladığını duyurdu. Şirket, aşının üçüncü faz denemelerine ilişkin ilk bulgularını "Büyük bir gün" sözleriyle duyurdu ve birkaç hafta içinde aşının kullanımı için onay başvurusu yapmayı planladığını açıkladı. Geçen hafta da BioNTech ve Pfizer'ın geliştirdiği aşının yüzde 90'dan daha fazla etkili olduğu açıklanmıştı.

30 bin gönüllüde denendi

Moderna'nın son faz denemelerine ise 30 bin kişi katıldı. Gönüllerin yarısına dörder hafta arayla iki doz aşı yapıldı. Diğer gönüllülere de plasebo verildi.

Gerçek aşı yapılan grupta beş, plasebo verilen grupta ise 90 kişi hastalığa yakalandı. Moderna bu sonuçlara göre aşının yüzde 94,5 oranında koruma sağladığını duyurdu.

MODERNA AŞISI GÜVENLİ Mİ?

Denemeler sırasında aşının güvenliğine ilişkin hiçbir ciddi sorun rapor edilmedi.

Uzmanlar parasetamolün bile yüzde 100 güvenli olmadığına dikkat çekiyor.

Aşıdan sonra bazı gönüllüler kısa süreli halsizlik, başağrısı ve ağrı hissettikleri söyledi.

London Imperial College'dan Prof. Peter Openshaw, "Bunlar işe yarayan ve iyi bağışıklık tepkisi oluşturan bir aşıdan beklediğimiz etkiler" dedi.

KORONAVİRÜS AŞISI ÜRETEN DİĞER ŞİRKETLER NELER?

Öte yandan Türk kökenli Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr. Özlem Türeci'nin kurduğu Biontech ve Pfizer'ın geliştirdiği koronavirüs aşısının da yüzde 90 etkili olduğu duyurulmuştu.