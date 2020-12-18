Modern ve sade tesettür gelinlik modelleri
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Modern ve sade tesettür gelinlik modelleri

18.12.2020 09:58 | Son Güncelleme: 18.12.2020 10:02
Modern ve sade tesettür gelinlik modelleri

Gelinlik modelleri arasından en doğru tercihi yapmak evlenecekler için önemli bir detaydır. En güzel günlerden biri olan düğün günü için tesettür gelinlik modelleri pek çok seçeneğe sahiptir. Konsept gelinlik modelleri, modern ve sade tesettür gelinlik modelleri ile buluşuyor.

Tesettür giyimi tercih eden hanımların gelinlik arayışında dönemlerde öne çıkan parçalar modern sade tesettür gelinlik modelleri ön plana çıkıyor. Bu özel günde her detay özenle takip ediliyor.

Modern ve sade tesettür gelinlik modelleri

MODERN TESETTÜR GELİNLİK MODELLERİ

Tesettür giyim gelinlik modelleri son yıllarda üretimi artan parçalardan. Birkaç yıl öncesine kadar tesettür gelinlik modelleri geniş bir skalaya sahip değildi. Son yıllarda tesettür gelinlik modellerine artan talepler nedeniyle üretim hızlandı ve modeller oldukça arttı. Son senelerde ise tesettür gelinlik modelleri arasında modern parçalar öne çıkmaya başladı. Qras'ın modern çizgileri tesettür gelinlik modelleri ile birleşiyor ve modern tesettür gelinlik modelleri oldukça beğeniliyor. Modern gelinlik modellerinde kullanılan detaylardan biri de dantel. Son yıllarda danteller arasında Fransız güpürleri, kardone dantel ve güpür dantel sık kullanılıyor.

Modern ve sade tesettür gelinlik modelleri

SADE TESETTÜR GELİNLİK MODELLERİ

Tesettür giyimi tercih eden kadınların seçtiği modeller daha çok detaylı, güpürlü olarak üretiliyordu. Ancak son yıllarda sade gelinliklere talepler arttı. Kumaşların ve gelin başı modellerinin öne çıktığı sade tesettür gelinlik modelleri en çok tercih edilen parçalardan oldu. Sadece kumaşların kullanıldığı veya çok ince ayrıntıların olduğu sade gelinlik modelleri çok beğeniliyor. Modaya ayak uydurmak ve çağın gerisinde kalmamak için tercih edilen sade tesettür gelinlik modelleri ile en güzel gününüze hazırlanın.

Modern ve sade tesettür gelinlik modelleri

MODERN SADE ÇİZGİLER TESETTÜR GELİNLİK MODELLERİNDE BULUŞUYOR

Tesettür giyim bünyesinde üretilen gelinlik modelleri son yıllarda avangart modellerin dışına çıkarak yalınlık kazandı. Kumaşların ön planda olduğu gelinliklerde detaylar az bir şekilde işleniyor. Elbise olarak da nitelendirilebilecek gelinlik modellerinin gelin başlarında da oldukça sade tasarlanıyor.

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