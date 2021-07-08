Model Uçak Gösterisi Nefesleri Kesti
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Model Uçak Gösterisi Nefesleri Kesti

Model Uçak Gösterisi Nefesleri Kesti
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Mehmet Alpaslan Işık, 2021 yılının Cumhurbaşkanımız tarafından "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ilan edilmesiyle Karaman Valiliği himayesinde İl Özel İdaresi ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen Havacılık Şenliği Model Uçak Sergisi programına katıldı.

Vali Mehmet Alpaslan Işık, 2021 yılının Cumhurbaşkanımız tarafından "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ilan edilmesiyle Karaman Valiliği himayesinde İl Özel İdaresi ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen Havacılık Şenliği Model Uçak Sergisi programına katıldı. 08 Temmuz 2021 Perşembe günü Piri Reis Kültür Merkezi önünde gerçekleştirilen program, İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı. Türk Bayrağı ve Yunus Emre'nin şiirlerinden bir bölümün yer aldığı pankartları taşıyan paramotor gösterisi ve model uçak akrobasi gösterisi ile devam eden programda farklı uçak modellerinin yer aldığı alanda incelemelerde bulunan Vali Işık, sergi hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen havacılık şenliğine özellikle çocuklar yoğun ilgi gösterirken alanda bulunan vatandaşlar da paramotor ve model uçak akrobasi gösterilerini ilgiyle takip etti. Yoğun bir katılımın olduğu program alanda bulunan model uçak sergisinin gezilmesiyle sona erdi. Programa, Vali Mehmet Alpaslan Işık'ın yanı sıra Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, Vali Yardımcıları Kamuran Mustafa Ballı, Mehmet Özmen, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Evren çakır, İl Genel Meclis Başkanı Eyüp Çayır ve meclis üyeleri, kurum müdürleri, vatandaşlar ve çocuklar katıldı.

Kaynak: Habermetre

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