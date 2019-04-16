Model Naomi Campbell, Jennifer Lopez'in de Giydiği Pelerinle Çıplak Poz Verdi

Kısa bir süre önce Jennifer Lopez'in bir dergi için giydiği Valentino marka yeşil payetli pelerini bu kez 48 yaşındaki model Naomi Campbell giydi.

New York metrosunda Valentino'nun 2019 aksesuar kampanyası için metroya binen Naomi, VRing çantasıyla da dikkat çekti.

JENNİFER LOPEZ'İNPELERİNİNİ GİYDİ

Üstüne pelerinden başka bir şey giymeyen tecrübeli model Instagram kullanıcılarından da tam not aldı. Naomi'nin paylaştığı görsellerin altına "Bunu ancak sen güzel taşıyabilirsin, dürüst olmak gerekirse Jennifer Lopez taşıyamıyor'' bir diğeri ise pelerini, hem Lopez'in hem de Naomi'nin güzel taşıdığını söyledi.

"BAŞKA BİR YERDE SEYAHAT ETMENİ BEKLEMİYORDUK"

Bir başka sosyal medya kullanıcısı da modeli kıyafetinin yanı sıra günlük yaşantısıyla vurmaya çalışarak "Zaten başka bir yerde seyahat etmesini beklemiyorduk" dedi.