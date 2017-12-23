Eski Litvanyalı Manken, Eskort Olarak Geçirdiği 2 Yıl İçinde 30 Hollywod Yıldızı İle Yatmış
21 yaşındaki eski Litvanyalı manken Anna, 2 yıllık eskortluk deneyiminde 30'dan fazla Hollywood yıldızıyla birlikte olduğunu ve bir ilişkiden en fazla 12 bin dolar aldığını söyledi.
21 yaşındaki Litvanyalı eski model Anna, meslek değiştirip eskort oldu.
2 yıllık eskortluk deneyimiyle ilgili bilgi veren Anna, aralarında Oscar'lı oyuncuların da olduğu 30'dan fazla Hollywood yıldızı ile cinsel ilişkiye girdiğini söyledi.
12 BİN DOLAR ALMIŞ
Avrupalı futbol yıldızlarıyla cinsel ilişki partilerine katıldığını söyleyen Anna, ismini vermediği bir Hollywood yıldızı ile 12 bin dolara cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti.
30'DAN FAZLA HOLLYWOOD YILDIZI İLE İLİŞKİYE GİRDİ
Anna, müşterilerinin çoğunlunu ise ünlü iş adamları ve aktörlerin oluşturduğunu söyledi. 2 yılda aralarında Oscar almış aktörlerinde bulunduğu 30'dan fazla Hollywood yıldızı ile cinsel ilişkiye girmiş.
YORUMLAR (19)
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Allah belanızı versin adı köpekler cehennem sizi bekliyorCevap Yaz 3 Yayından KaldırAD SOYAD: adam burda cenneti peşin almis zaten. cehenneme daha var:)1 1 Yayından Kaldır
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Kaynak sağlam. Para basmaya devam eder. Bende kendi çapında ünlüyüm Annacım. Bak hemen samimi olduk.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Mankenlik bu mu ? Amerika Böyle mi ? Artistler böyle mi? GITMIYORUM ORALARA BEDAVA DA OLSA !!! ANNE BABA GEL BENI KURTAR BU PIS DÜNYADANCevap Yaz 2 Yayından KaldırOKAYİ: Tamam1 Yayından Kaldır
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Gel, Simdi Sana yol göründüCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bir bacağı daha uzun mu ne!...Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bak ne güzel söyledin unuturmuyum o günleri. :)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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jimnastikçi severim ohhCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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ya ahıret nolcak insanın hazin sonuCevap Yaz 13 Yayından Kaldır
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Bir bacağı diğerinden kısa çorabının rengi de farklı fotoşop galibaCevap Yaz 17 Yayından KaldırADSIZ: :) dikkatli bakılmış8 1 Yayından Kaldır
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Birde ülkemizde ET pahalı derler.Cevap Yaz 11 2 Yayından Kaldır
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Oscar almışlarmış, Hollywood yıldızlarıymış. Neyse... Rezalet...Cevap Yaz 14 2 Yayından Kaldır
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30 kişi 10.000 dolardan 300.000 dolar yapar ,300.000 dolar 1 milyon yapar ,bu parayıda 1 yılda yer ,sonra yine devam ( alışmış kudurmuştan betermiş der atalarımız )Cevap Yaz 12 Yayından Kaldır
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Ford escort...şimdi taşlar yerine oturduCevap Yaz 18 Yayından Kaldır
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O kadar paraya yazık bizim burda 50 TLCevap Yaz 25 1 Yayından Kaldır
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Bu escort da neyinnesi bildiğimiz fahişeCevap Yaz 60 1 Yayından Kaldır
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E bekir ben kalmisimCevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır