Model Cindy Bruna kimdir? Cindy Bruna kaç yaşında? Cindy Bruna boy ve kilosu nedir? Cindy Bruna sevgilisi kim?

27 Eylül 1994 doğumlu Fransız model boy ve kilosu nedir? Babası İtalyan, annesi Kongolu kökenli model Cindy Bruna kimdir? Cindy Bruna sevgilisi kim? İlk kez 2013 yılında Victoria's Secret Fashion Show'da yürüyen Cindy Bruna kariyeri nedir?

Önemli markalarla yaptığı iş birlikleri ve modellikteki kariyeri ile adından söz ettiren başarılı model Cindy Bruna futbolcu sevgilisi ile manşetleri süslemekte. Cindy Bruno kimdir? Cindy Bruno boy ve kilosu nedir? Cindy Bruno sevgilisi kim? Cindy Bruno hakkında tüm bilgiler haberimizde yer almaktadır.

CINDY BRUNA KİMDİR?

Bruna, 17 yaşında izci Dominique Savri tarafından keşfedildi ve Metropolitan Management, ana ajansı ve Wilhelmina Modelleri ile anlaştı.

İlk modellik işleri Alaïa ve Elie Saab içindi. 2012'de yalnızca Calvin Klein için yürüdü. Ayrıca Vogue İtalya'nın Aralık 2013 ve Eylül 2014 sayılarının kapağında yer aldı. Ayrıca American Vogue, Vogue Arabia, Vogue Japan, Vogue Spain, Vogue Ukraine, Vogue Portugal, W Magazine, Harper's Bazaar, Elle UK, Wonderland vb. Yayınlarda başyazılarda yer almıştır. 2013 Victoria's Secret Fashion Show'da ilk kezyürüdü ve sonraki her defasında yer aldı. Bruna, şu anda models.com'da "Money Girl" olarak yer alıyor.

CINDY BRUNO SEVGİLİSİ KİM?

Uzun süre futbolcu Morgan Biancone ile sevgili olan model, daha sonra yine futbolcu Jessca Aidi ile ilişkisi başladı. jessca Aidi sayesinde futbolcularla iyi arkadaşlıklar kurdu.

CINDY BRUNO BOY VE KİLOSU NEDİR?

Boy: 1.82

Kilo: 50