07.02.2020 15:27 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:27

Tam hizmet reklam ajansı ve girişimcilik merkezi olarak faaliyet gösteren MODD/group 2020 yılı dijital pazarlama trendlerini açıkladı. Dijital pazarlamanın her geçen gün farklılaştığına dikkat çeken MODD/group CEO'su Cem Has, "Değişmekte olan dijital pazarlama alanlarına adapte olmak biz girişimci reklam ajanslarının en önemli görevi. Dijital pazarlama aslında öyle bir şey ki yerinizde durduğunuz ve aynı araçları kullandığınız zaman aslında aynı yerde durmakla kalmıyor aynı zamanda geriye de gidiyorsunuz" dedi. Has, "Bu yılın dijital trendlerine baktığımızda geçtiğimiz yıl parlamaya başlayan uygulamaların yükselişinin devam ettiğini görüyoruz. 2020'de dijital pazarlama alanına damga vuracak trendleri chatbots, sesli arama, video pazarlama, social commerce, DM mesajlaşma ve SEO olacak" dedi.

İşte 2020'de dijital pazarlama alanına damga vuracak 6 trend;

Chatbots: Chatbotlar markaların müşterilerine gelişmiş bir deneyim sunmaları için en önemli kaynaklardan birini oluşturuyor. 2019'da olduğu gibi 2020 yılında da zaten hayatımızda olan kişisel asistanlar, biraz daha insana yaklaşacak. Daha etkili pazarlama yapabilecek, daha ikna edici cümleler kurabilecek. Bilindiği gibi, chatbotlar veriyle ilgili bir bilgi alıp iletmek konusunda insanlardan oldukça hızlı. Chatbotlar 7/24 çalışma özelliğiyle her müşterinin ihtiyacını günün her saatinde karşılayabilir veya yetersiz kaldığı durumda müşterileri marka temsilcileriyle buluşturabilir. Grand View Research'e göre, son kullanıcıların yüzde 45'inin chatbotları müşteri hizmetlerinde birincil iletişim biçimi olarak kullanmayı tercih ettiğini de ortaya koyuyor. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde, müşterilerle yapılan profesyonel iletişimin yaklaşık yüzde 80'inin chatbotlar aracılığıyla gerçekleştirileceği tahmin ediliyor.

Sesli Arama: Teknolojideki büyüme hızla artmaya devam ettikçe, daha çok ses yardımcılı akıllı telefon kullanıcılarını görmeye başlayacağız. Bu yöntem özellikle de e-ticaret sitelerinde farklı bir opsiyon olarak karşımıza çıkacak. Dünya genelinde 66,5 milyon insan Smart Speaker yani "akıllı konuşmacı" kullanırken, akıllı telefon kullanan kullanıcıların yüzde 31'i hafta da en az bir kez Siri, Google Asistanı gibi sesli arama asistanı kullanıyor. Ayrıca sesli arama özelliği günümüzde Amazon Eko veya Google gibi web sitelerinde aktif olarak kullanılıyor. Bu verilere göre 2020'de tüm aramaların yüzde 50'sinin sesli arama olacağı tahmin ediliyor. Bu tahmin edilen veri, sesli arama özelliğini 2020'nin en büyük çevrimiçi pazarlama trendlerinden biri yapıyor.

Video Pazarlama: Yapılan araştırmalar ve kullanıcı hareketleri incelendiğinde video, dijital dünyadaki pazarlama yarışının hala en güçlü oyuncusu ve 2020'de de bu şekilde devam edecek. Tüketicilerin ortalama dikkat süresinin kısa olduğunu düşünürsek, insanlar blog okumak yerine video izlemeyi tercih ediyor. 2019'da olduğu gibi 2020'de de kullanıcı etkileşimini teşvik eden interaktif ve yaratıcı videolar ön planda olacak. Kullanıcıların ilgisini çekmek ve heyecanlandırmak için doğru video içeriklerini kullanan markalar 2019'da olduğu gibi 2020'de de kazanacak. Bu sebeple YouTube her geçen gün markalar için elzem hale geliyor. Bu anlamda YouTube'da dijital pazarlama alanındaki fırsatları kaçırmamak gerekiyor.

Social Commerce (Alışveriş Yapılabilir Postlar): Bu özellik için Instagram checkout özelliğini aratmanız yeterli olacaktır. Social commerce bir postta yer alan ürünleri etiketlemenizi sağlıyor. Bu sayede, etiketlenen her ürün potansiyel alıcının daha fazla bilgi edinmesinin sağlayacak şekilde onu ürünün detayına yönlendiriyor. Araştırmalara göre; kullanıcıların yüzde 54'ü buradan satın alma gerçekleştiriyor.

DM Mesajlaşma: Çeşitli kullanım amaçlarına paralel olarak sosyal medya [SM], bugün hedef kitlemizi kendimizden haberdar etmek için yeni bir araç haline geldi. 2019'un son çeyreğinde daha sık görmeye başladığımız ve 2020'de de etkisini artıracak olan DM'den mesajlaşma entegrasyonu ile websitesi üzerinden Viber, Whatsapp, Facebook messenger gibi platformlar aracılığı ile müşterileriniz ile direkt iletişim kurabilirsiniz.

SEO: Artık her pazarlama modelinin denenmesi markaları tatmin etmeyebiliyor. Hemen hemen her aramamızı Google ile yaptığımız için, SEO her geçen gün markalar için çok daha önemli hale geliyor. Dijital varlığınızın en önemli faktörlerinden olan Google Search markalara 2020'de ciddi SEO yatırımı yaptıracak.

Kaynak: Bültenler