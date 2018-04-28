Modacı Siren Ertaş, İş Adamı Sevgilisi Ersin Kayalar İle Dünyaevine Girdi
Modacı Siren Ertan, iş adamı Ersin Kayalar ile Bodrum Türkbükü'nde gerçekleşen nikah töreniyle dünyaevine girdi.
Modacı Siren Ertan, 3 yıllık sevgilisi Ersin Kayalar ile Bodrum Türkbükü'nde evlendi.
TÜRKBÜKÜ'NDE NİKAHLANDILAR
Sosyetik güzel Siren Ertan, ünlü iş adamı Ersin Kayalar ile dünya evine girdi. Ünlü çift Bodrum Türkbükü'nde cemiyet hayatının akın ettiği nikah töreniyle dünya evine girdi. Nikah sonrası çekilen fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.
2015'TE BOŞANMIŞTI
Siren Ertan 14 Şubat 2006'da Gökhan Çarmıklı ile Hollanda-Rotterdam'da evlenmişti. İkili 2015 yılında boşanmıştı
YORUMLAR (13)
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kalmayana kadar değiştirmeye devam.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Ölümde Var Elbet o günü siz ve sizin gibilerde yaşayacak sanmayınki bu dünya size kalacak sizde sonsuza kadar hüküm süreceksiniz.Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Nereden modacı oluyor? Zengin kocalar sayesinde adını duyurmuş.Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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aynı dünyada yaşayan varlıkların adlarını,yeni yeni öğreniyoruz.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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İnsan bi haber verir yahu. . .Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır