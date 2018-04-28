Modacı Siren Ertaş, İş Adamı Sevgilisi Ersin Kayalar İle Dünyaevine Girdi

Modacı Siren Ertaş, İş Adamı Sevgilisi Ersin Kayalar İle Dünyaevine Girdi

Modacı Siren Ertan, iş adamı Ersin Kayalar ile Bodrum Türkbükü'nde gerçekleşen nikah töreniyle dünyaevine girdi.

Modacı Siren Ertan, 3 yıllık sevgilisi Ersin Kayalar ile Bodrum Türkbükü'nde evlendi.

TÜRKBÜKÜ'NDE NİKAHLANDILAR

Sosyetik güzel Siren Ertan, ünlü iş adamı Ersin Kayalar ile dünya evine girdi. Ünlü çift Bodrum Türkbükü'nde cemiyet hayatının akın ettiği nikah töreniyle dünya evine girdi. Nikah sonrası çekilen fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

2015'TE BOŞANMIŞTI

Siren Ertan 14 Şubat 2006'da Gökhan Çarmıklı ile Hollanda-Rotterdam'da evlenmişti. İkili 2015 yılında boşanmıştı

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