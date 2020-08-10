Modacı Ceylan Atınç göğsüne taktırdığı silikonlar yüzünden kanser oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Modacı Ceylan Atınç göğsüne taktırdığı silikonlar yüzünden kanser oldu

Geçtiğimiz yıl göğüslerine silikon taktıran modacı ve manken Ceylan Atınç, silikonlarından dolayı kansere yakalandı. Doktor kusuru nedeniyle kansere yakalanan Atınç, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Doktor ise özür dilemekle yetindi.

Modacı Ceylan Atınç göğsüne taktırdığı silikonlar yüzünden kanser oldu
10.08.2020 11:48 | Son Güncelleme: 10.08.2020 12:28

Moda sektörünün tanınan isimlerinden manken-modacı Ceylan Atınç, ürettiği giysilerin tanıtımında rol alıyordu. Göğüslerinin küçüklüğünden rahatsız olan Atınç, geçtiğimiz yıl, özel bir hastanede göğüs estetiği ameliyatı oldu. Ancak modacı silikonları yüzünden kansere yakalandı.

GÖRDÜĞÜ HABER SONRASI SİLİKONLARI İNCELEMEYE ALDIRTTI

Ünlü modacı, göğüslerine silikon taktırdıktan aylar sonra internette bir haber gördü. Haberde; vücuduna taktırdığı silikon protez markasında bir sorun oluştuğu ve vücutta zararlı hücreler ürettiği için piyasadan toplatıldığı yazıyordu. Ocak ayında başka bir doktora başvuran Atınç'ın göğüs protezleri incelenmeye alındı.

Modacı Ceylan Atınç göğsüne taktırdığı silikonlar yüzünden kanser oldu

DÜNYADA AZ RASTLANAN KANSERE YAKALANDI

Yeniden ameliyat masasına yatan genç kadının, patoloji bölümüne gönderilen protezlerinin incelemesi sonrasında dünyada az rastlanan B tipi lenfoma kanser olduğu belirlendi. B tipi lenfoma kanserinin protezden kaynaklandığı için modacının da bu kanserli hücreyi taşıdığı tespit edildi.

SAVCILIĞA BAŞVURDU

Günaydın'ın haberine göre, yıllar önce takılan protezler yüzünden kanser olan Atınç, zor ve sıkıntılı günler yaşadığını ileri sürerek savcılığa başvurdu. Operasyonu yapan Doktor Tunç Tiryaki'nin kusuru nedeniyle kanser olduğunu ve hayatını tedirginlik içerisinde geçireceğini belirten Atınç'ın ihbarı sonrası savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DOKTOR SADECE ÖZÜR DİLEDİ

İddiaya göre ameliyatı gerçekleştiren estetik doktoru Tunç Tiryaki, ameliyat ettiği hastalarına e-mail atmış ve protezlerin tehlikeli olabileceğini bildirmiş. Ünlü modacının lenfoma olduğunu öğrenen doktoru, Atınç'ı arayarak sadece özür dilemiş.

Modacı Ceylan Atınç göğsüne taktırdığı silikonlar yüzünden kanser oldu
Haber Yorumları (1)
HAKAN: Me geregi vardi Allah seni öyle yaratmis haline niye sükür etmiyorsun seni seven öyle sevsin.Allah sifalar versin.
Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor Politika
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor
Yargıtay'ın emsal kararına göre 10 yıl geçen nafaka alacakları tahsil edilemeyecek Hukuk
Yargıtay'ın emsal kararına göre 10 yıl geçen nafaka alacakları tahsil edilemeyecek
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi Dünya
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu Sağlık
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Otogardaki bir araçta darbedilerek, aşağı atıldı 3. Sayfa
Otogardaki bir araçta darbedilerek, aşağı atıldı
Köylüler, Yunanistan'ın burnunun dibine dev Türk bayrağı dikti Yaşam
Köylüler, Yunanistan'ın burnunun dibine dev Türk bayrağı dikti
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, 'Atatürk'e beddua' iddialarına yanıt: Maksatlı bir çarpıtma
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, "Atatürk'e beddua" iddialarına yanıt: Maksatlı bir çarpıtma
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı
Minik Ali'nin karantinadaki babaannesiyle cam arkasından oyun oynadığı anlar yürekleri dağladı
Minik Ali'nin karantinadaki babaannesiyle cam arkasından oyun oynadığı anlar yürekleri dağladı
Ziyarete giden vatandaşlar, mezarların kazılmış olduğunu görünce şoke oldu
Ziyarete giden vatandaşlar, mezarların kazılmış olduğunu görünce şoke oldu
Sergen Yalçın ve Hülya Avşar'ın 'Ödül Senin' gecesi öncesindeki diyaloğu izleyenleri güldürdü
Sergen Yalçın ve Hülya Avşar'ın "Ödül Senin" gecesi öncesindeki diyaloğu izleyenleri güldürdü
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Erol Bulut, Emre Belözoğlu'nun anlaştığı Brahim Darri'nin transferini veto etti
Erol Bulut, Emre Belözoğlu'nun anlaştığı Brahim Darri'nin transferini veto etti
48 yaşındaki Göksel, bikinili pozunu paylaşarak kilolarından dolayı kendini tiye aldı
48 yaşındaki Göksel, bikinili pozunu paylaşarak kilolarından dolayı kendini tiye aldı
Beyoğlu'nda karşıdan karşıya geçen yaya, otobüse çarptı
Beyoğlu'nda karşıdan karşıya geçen yaya, otobüse çarptı
Hakkari'de şehit özel harekat polisleri memleketlerine uğurlandı
Hakkari'de şehit özel harekat polisleri memleketlerine uğurlandı
Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı
Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı
Yeni Malatyaspor'un teknik direktör adayları Aykut Kocaman, Hamza Hamzaoğlu ve Tayfun Korkut oldu
Yeni Malatyaspor'un teknik direktör adayları Aykut Kocaman, Hamza Hamzaoğlu ve Tayfun Korkut oldu
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi
Galatasaray, Kamil Jozwiak için 2 milyon euroluk teklif yaptı
Galatasaray, Kamil Jozwiak için 2 milyon euroluk teklif yaptı
Şarampole uçan kamyonetteki 3,5 milyon arı ormana kaçtı
Şarampole uçan kamyonetteki 3,5 milyon arı ormana kaçtı
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor
Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlandı
Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlandı
MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren ilk 8 kişi netleşti
MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren ilk 8 kişi netleşti
Ünlü aktör Aamir Khan, yeni filminin çekimleri için Türkiye'ye geldi, hayranları kaldığı otele akın etti
Ünlü aktör Aamir Khan, yeni filminin çekimleri için Türkiye'ye geldi, hayranları kaldığı otele akın etti
Çeyrek altın 826, gram altın ise 491 liradan işlem görüyor
Çeyrek altın 826, gram altın ise 491 liradan işlem görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Dündar Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Yeşim Salkım Merve Boluğur Orhan Gencebay
Spor Robinho Fatih Terim Gökhan Gönül Burak Yılmaz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Bursa Otobüs Ağustos Beşiktaş
Şu an buradasınız: Modacı Ceylan Atınç göğsüne taktırdığı silikonlar yüzünden kanser oldu - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.8.2020 12:28:24. #1.15#
title