Modacı Cemil İpekçi Sonsuz Şükran köyüne yerleşti

KONYA (AA) - Konya'nın Hüyük ilçesine bağlı Çavuş Mahallesi'nde 11 yıl önce kurulan Sonsuz Şükran köyüne yerleştiğini açıklayan ünlü modacı Cemil İpekçi, buradaki evini bir atölye, okul haline dönüştürerek isteyenlere ders vermek istediğini söyledi.

Sonsuz Şükran Köyü'ne taşınan Cemil İpekçi, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun süredir kaldığı Hollanda'dan Türkiye'ye dönüş yaptığını söyledi.

Konya'ya 60 kilometre uzaklıktaki Sonsuz Şükran Köyü'ne ilk geldiğinde burada yapımı süren kerpiç evlerin inşaatında da bizzat çalıştığını aktaran İpekçi, "Buraya geldiğiniz dakika insan olduğunuzu hissediyorsunuz. Bence Şükran Köyü'nün en önemli tarafı bu. Yani burada makam şöhret, hiç önemli değil ki; hakikaten dünyevi şöhreti olan insanlar da var, makamları olan insanlar da var ama şurada hep beraber bir araya gelindiğinde, herkes insanca birbiriyle kucaklaşarak, sevgi paylaşarak beraber oluyor. Bu bir Rönesans esasında, yani Türkiye'de bir rönesans. baktığınız zaman hem kültür rönesansı ve bence inanç Rönesans'ı da." diye konuştu.

İpekçi, İstanbul'daki atölyesini kapattığını, Bodrum'daki atölyesinin yanı sıra Sonsuz Şükran köyünde de atölye kuracağını belirterek, "Bilmiyorum neden ama ben burada Allah'a daha yakın hissediyorum kendimi. Allah'la bütünleşiyorum. Çünkü sevginin olduğu yerde Allah'ın olduğuna inanıyorum. Burada da o kadar çok sevgi var ki sanki onun rahmeti hepimizi kucaklıyor gibi. Tabii bir de unutmamak lazım, Konya'ya çok yakınız, Hz. Mevlana'mızın muhakkak ki enerjisi buralara geliyordur." ifadelerini kullandı.

Köydeki evini hem atölye hem de bir okula çevireceğini anlatan İpekçi, şunları kaydetti:

"Burada ders vermek, hanımlara katkıda bulunmak istiyorum. Bodrum'da ne yaptınız derseniz, beni ilk 4 yaşında yakalamışlar işleme yaparken, 12 yaşına kadar hep işleme yaptım, çini iğnesi, kanaviçeler, rokoko hepsini yaptım. 12 yaşında bırakmıştım. Bu pandemide tekrar işlemeye başladım. Şu anda bir 10-12 parça işledim, 25 parçayı bulacak herhalde. Bir de takıya başladım. Ankara'da bir firma ile işlemelerimin takılarını yapıyorum. 2022'nin nisanına doğru bir sergi açmak istiyorum. Sergiyi de ilk Ankara, sonra İstanbul sonra da burada açarım."