Modacı Cafer Andıç: Abiye kıyafetleri ve fantezi gece kıyafetleri ile öne çıkıyoruz
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Modacı Cafer Andıç: Abiye kıyafetleri ve fantezi gece kıyafetleri ile öne çıkıyoruz

24.03.2021 10:54 | Son Güncelleme: 24.03.2021 11:24
Modacı Cafer Andıç: Abiye kıyafetleri ve fantezi gece kıyafetleri ile öne çıkıyoruz

Ünlü modacı ve kumaş uzmanı Cafer Andıç abiye ve gece kıyafetleri ile tasarımlarının öne çıktığını ifade etti. "Gece kıyafetleri ve abiyelerde dünya çapında bir ün sağladık. Özellikle yerli kumaşların doğal kalitesi sayesinde tüm dünya genelinde büyük bir potansiyel yakaladık" açıklamalarında bulundu.

Andıç kumaşlar hakkında da "Türkiye'de üretilen kumaşlar gerçekten yüksek standarda sahipler ve bu sayede kumaşlardan üretilen kıyafetler de büyük beğeni topluyor," dedi. Andıç ayrıca kumaşlarda pamuk kalitesinin de tercih edildiğini anımsatarak "Kumaşlarda pamuk kullanımı sayesinde hem konforlu hem de sağlıklı bir giyinme mümkün oluyor. Bu durum özellikle gece kıyafetlerinde kullanıcılara çok daha büyük avantajlar sağlıyor," şeklinde konuştu.

Abiye ve Gece Kıyafetlerinde Öne Çıkıyor

Ünlü modacı Cafer Andıç tasarlanan abiye kıyafetlerin ve gece kıyafetlerinin büyük ilgi duyduğunu belirtti. "Özellikle abiye ve gece kıyafetleri kadınlar tarafından çok ilgi görüyor. Bu kıyafetler hem modayı yakından takip etmek isteyen kadınlara hitap ederken aynı zamanda da şık ve çarpıcı görünümleri sayesinde özel bir güzellik algısının yaratılmasına da katkıda bulunuyorlar," şeklinde konuştu.

Andıç yaptığı tasarımlar ve üretimler ile birlikte dünya çapında özellikle Türk kumaşını çok daha tanınır hale getirmeye devam edeceklerini de vurgularken "Türk kumaşının ve tasarımının çok daha iyi yerlere gelmesi için dünya çapında ses getirecek projeleri hayata geçiyoruz," diyerek bu alandaki gelişmeleri aktardı.

Editör - Hande Yüksel Aydın
Hande Yüksel Aydın
Editör
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