Modacı Barbaros Şansal, 3 yıl 6 aya kadar hapsinin istendiği davada ifade verdi

Modacı Barbaros Şansal, bir internet sitesindeki röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada ifade verdi.

Modacı Barbaros Şansal, bir internet sitesindeki röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada ifade verdi.

İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Barbaros Şansal ve avukatları katıldı.

Kimlik tespitinde emekli terzi olduğunu belirten ve aylık gelirini 2 bin 380 lira beyan eden Şansal, "artigerçek" adlı internet sitesine herhangi bir beyanda bulunmadığını, sadece haber sitesinde gazeteci olduğunu bildiği Seran Vreskala ile 31 Aralık 2017 sonrasında maruz kaldığı haksızlıkları sohbet şeklinde paylaştığını söyledi.

Birtakım gazeteci ve editörlerin, yapılan sohbetleri kimi zaman içerisinden .bazı kelimeleri çekerek kendilerince çarpıcı olması için manşet ve ara başlık yaptıklarını savunan Şansal, "Bu olay da tamamen buna ilişkindir. Türk milletini, devletini, cumhuriyetini ve organlarını aşağılayıcı yorumda bulunmadım. Her nasılsa sohbet içeriği değiştirilerek başlık yapılmıştır. Kaldı ki benim Türk milletini, devletini, cumhuriyetini ve organlarını aşağıladığıma dair yazılı,,sözlü ve görsel somut bir delil yoktur. Beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Mahkeme, "artigerçek" sitesinde yapıldığı iddia edilen röportaja ilişkin genel yayın yönetmeni ve Vreskala'nın açık kimlikleri tespit edilerek tanık sıfatıyla duruşmaya çağrılmalarına karar verdi.

Dosyadaki eksikliklerin giderilmesini kararlaştıran mahkeme, duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanana iddianamede, modacı Barbaros Şansal'ın "artigerçek" adlı internet sitesine verdiği ve "Hükümet Reina operasyonunu benim üzerimden kapatmaya başladı" başlığıyla yayınlanan röportajın içeriğinde kullandığı ifadeler nedeniyle" Türk milletini, devletini, TBMM'yi, hükümeti ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçunu işlediği anlatılıyor.

İddianamede, Şansal'ın "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan 7 ay 15 günden 3 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar