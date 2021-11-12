İSTANBUL (AA) - Kültür sanat dünyasından birçok isme kıyafet tasarlayan ünlü modacı Bahar Korçan, son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul Tekstil ve İhracatçıları Birliklerinin 1992'de düzenlediği yarışmayı kazanarak ismini duyuran Korçan, ikindi ezanına müteakip Teşvikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Beykoz Gazi Yunus Mezarlığına defnedildi.

Korçan'ın kızı Lal Korçan'ın taziyeleri kabul ettiği cenaze törenine, Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in yanı sıra Demet Akbağ, Meltem Cumbul ve Yonca Evcimik ile çok sayıda isim katıldı.

Bahar Korçan, 1993 yılında Türkiye'nin ilk moda tasarım ofisini açtı. 1999'da da İstanbul Moda Günleri'nde "En İyi Tasarımcı" seçildi.

O dönemde Modern Dans Topluluğu ve Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin yanı sıra Tarkan, Sezen Aksu, Yonca Evcimik ve Demet Akbağ gibi sanatçıları giydiren Korçan, bir süre de Moda Tasarımcıları Derneğinin başkanlığını yaptı.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri

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