Kanser tedavisi gören modacı Bahar Korçan hayatını kaybetti - Haberler Magazin
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Kanser tedavisi gören modacı Bahar Korçan hayatını kaybetti

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Tarkan, Sezen Aksu, Demet Akbağ ve Yonca Evcimik gibi isimleri giydiren 57 yaşındaki moda tasarımcısı Bahar Korçan, kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yıllık rutin kontrollerinde sorunla karşılaşmayan ancak kontrolün üç ay sonrasında rahatsızlanarak doktora giden Bahar Korçan'a 2017 yılında yumurtalık kanseri teşhisi konuldu. Uzun süredir kanserle mücadele eden ünlü moda tasarımcısı Bahar Korçan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

TARKAN: IŞIKLAR İÇİNDE UYU BAHAR'IM

Korçan'ın ölüm haberini alan Megastar Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Çok özel bir ruhtun. Çok güzel bir kalptin. Nurlar, ışıklar içinde uyu Bahar'ım… Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Modacı Bahar Korçan hayatını kaybetti

BAHAR KORÇAN KİMDİR?

1964 yılında dünyaya gelen Bahar Korçan, 1992'de İTKİB'in düzenlediği yarışmayı kazanarak ismini duyurdu. Yarışmanın öncesinde yedi yıl Vakko'da çalıştı. 1993 yılında Türkiye'nin ilk moda tasarım ofisini açtı.1999 yılında İstanbul Moda Günleri'nde En İyi Tasarımcı seçilen Bahar Korçan, o dönemde Modern Dans Topluluğu ve Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin yanı sıra Tarkan, Sezen Aksu, Yonca Evcimik ve Demet Akbağ gibi sanatçıları giydirdi. Moda Tasarımcıları Derneği'nin başkanlığını yapan Korçan, 2018 yılında konsept mağaza Bahar Korçan Stories'i Nişantaşı'nda açtı.

Modacı Bahar Korçan hayatını kaybetti

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Ecem Altan
Ecem Altan
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Modacı Bahar Korçan'ın ölüm sanat dünyasını yasa boğdu

Modacı Bahar Korçan'ın ölüm sanat dünyasını yasa boğdu
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Yorumlar (3)
Mehmet kuru :IŞIKLAR İÇİNDE DİYE YAZIYORLAR . BU KADIN HRİSTİYAN VEYA GAYRİ MÜSLİM İSE TAMAM. AMA MÜSLÜMANSA ÇOK YANLIŞ BİR İFADE .
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A B:Malda yalan ün de yalan ger birazda sen oyalan bu yalan dünyada
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Uğur Sezgin:Durumu iyi olup iyi beslenen hemde birde fakirleri görün artık hic birşey denetlenmiyor herşey kansorojen 10 seneye kalmaz topu diker herkes
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