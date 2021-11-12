MODACI BAHAR KORÇAN'A VEDA

İSTANBUL (DHA) - İstanbul'da hayatını kaybeden Modacı Bahar Korçan son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye'nin başarılı moda tasarımcılarından Bahar Korçan önceki gün 57 yaşındayken İstanbul'da hayatını kaybetti. Yumurtalık kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Bahar Korçan'ın naaşı, sevenleri tarafından Teşvikiye Camii'nde omuzlarda musalla taşına getirildi. Cenaze törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Meltem Cumbul, Yonca Evcimik, Demet Akbağ ve Uğurkan Erez'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. Korçan'ın kızı Lal Korçan ve yakınları taziyeleri kabul etti. Zaman zaman ayakta durmakta zorlanan yakınları, gözyaşlarını tutamadı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından helallik istendi. Bahar Korçan'ın naaşı sevenleri tarafından omuzlarda cenaze aracına taşındı. Bahar Korçan'ın naaşı Beykoz Gazi Yunus Mezarlığı'na defnedilmek üzere götürüldü. Sevenleri Bahar Korçan'ın naaşını alkışlarla uğurladı.

BİR ANLAMDA KURTULDU DİYE DÜŞÜNÜYORUM

Cenazeye katılan şarkıcı Yonca Evcimik, 1993'ten beri arkadaşız kardeşiz. Birlikte çok çalıştık, çok cesur işler yaptık. Bahar Korçan moda dünyasına çok büyük ivme kazandırmış, çok başarılı işlere imza atmış, çok özel bir insan. Bir anlamda kurtuldu diye düşünüyorum, bu hastalığından dolayı. 2 gün önce konuştuk, şaka olsun diye 'yeter dedim bıktım senin şu kanserinden', o da 'Ben de bıktım bu son olsun inşallah' dedi diye konuştu.

ÇOK UĞRAŞTI, ÇOK ÇABALADI, BU KADAR DİRENEBİLDİ

Oyuncu Demet Akbağ, Eve kapanmamız sebebiyle uzun süredir görmüyordum Bahar'ı. Son durumunu biliyordum hastalığının. Çok uğraştı, çok çabaladı, bu kadar direnebildi. Çok özel, çok yaratıcı ve melek gibi kalbi olan bir insandı. Çok erken kaybettik dedi.

10 GÜN ÖNCE SANKİ BANA VEDA ETTİ ANLAMAMIŞIM

Modacı Uğurkan Erez Çok iyi bir dosttu. 87 yılından beri dostuz. Hiç ayrılmadığım bir dostum. Aramızda hiç rekabet olmadı çünkü bizim camiaya o kadar çok şey yapmıştı ki. Çok katkısı olan dost. 10 gün önce konuştuk. Sanki bana veda etti, o gün anlamamışım o zaman. Beni arayıp 'Sesini duymak için aradım' dedi şeklinde konuştu.