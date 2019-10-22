Moda tasarım öğrencilerine iş imkanı sunan protokol

22.10.2019 15:54

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile moda ve tekstil firması Hugo Boss arasında moda tasarım teknolojisi öğrencileri için protokol imzalandı.



İl Milli Müdürü Ömer Yahşi'nin makamında gerçekleşen imza törenine firmanın insan kaynakları müdürü Ebru Süngü katıldı.



Protokol kapsamında, mesleki ve teknik anadolu liselerinin moda tasarım teknolojisi öğrencilerinin mesleki gelişimlerine katkı sağlanması ve mezuniyet sonrası istihdam edilmesi amaçlanıyor.



Başarılı öğrencilere burs hizmeti sunan anlaşma, söz konusu öğrencilere mezuniyetin ardından da iş garantisi sağlıyor.



Projenin devam edeceği 3 yıl boyunca 23 okulda yaklaşık bin öğrenciye istihdam sağlanması hedefleniyor.



Konuyla ilgili açıklama yapan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Yahşi, imzalanan protokolün öğrencilerin gelişimi ve meslek hayatlarına atılmaları anlamında önemli olduğunu ifade etti.

Güçlü bir ülke olmanın üretime dayalı olmakla sağlanabileceğini vurgulayan Ömer Yahşi, şunları kaydetti:

"Teknolojik gelişmelerin baş döndürücü bir hızda ilerlediği Endüstri 4.0 döneminde yaşıyoruz. Bugün bütün dünya şunu çok iyi biliyor, bilgiyi ve insan kaynaklarını en akıllı ve doğru zamanlamayla kullanan milletlerin gençleri, geleceğin liderleridir. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün karşılanması noktasında bu okullarımız büyük bir öneme haizdir. Mesleki eğitimin ülke ekonomisi ve istihdamdaki payı yadsınamaz. Bu istihdamın sağlanması için çocuklarımıza katkı sağlayan firma yetkililerine teşekkür ederim."

Kaynak: AA