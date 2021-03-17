Mobilya imalathanesi alevlere teslim oldu

Mobilya imalathanesi alevlere teslim oldu

Zarar ise 1 milyon TL'den fazla

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya imalathanesinde çıkan yangında iş yeri kullanılmaz hale geldi. Saatler süren müdahalenin ardından yangın söndürüldü. Zararın 1 milyon TL'den fazla olduğu öğrenildi.

Yangın Çeltikçi Mahallesi yolu üzerinde bulunan bir mobilya imalathanesinde meydana geldi. Sabaha karşı iş yerinden alevlerin yükseldiğini görenler durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen ekipler imalathanedeki yangına dört bir koldan müdahale ederek saatler süren çalışmalar sonucu alevleri söndürdü. Yangın sonucu iş yeri kül oldu. Yangının çıkış sebebi araştırılırken, zararın 1 milyon TL'den fazla olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEYFETTİN ARAS