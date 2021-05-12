Mobile Legends: Bang Bang 515 Eparti etkinliğinin şarkısı yayınlandı! İşte, Mobile Legends'ın yeni Türkçe şarkısı
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Mobile Legends: Bang Bang 515 Eparti etkinliğinin şarkısı yayınlandı! İşte, Mobile Legends'ın yeni Türkçe şarkısı

Mobile Legends: Bang Bang 515 Eparti etkinliğinin şarkısı yayınlandı! İşte, Mobile Legends'ın yeni Türkçe şarkısı
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Mobile Legends'ın yeni Türkçe şarkısı büyük beğeni topladı. Moonton tarafından geliştirilip yayımlanan, mobil versiyonlara özel oyun olan Mobile Legends: Bang Bang'in yeni 515 Eparti etkinliğinin şarkısı yayınlandı. Ferman Akgül ile Sena Şener'in seslendirdiği Mobile Legends: Bang Bang şarkısı kısa sürede binlerce dinlenmeye ulaştı. Mobile Legends: Bang Bang şarkısını hangi Türk sanatçılar seslendirdi? İşte detaylar!

Mobil oyunların dünyasının en popüler MOBA oyunlarından biri olan Mobile Legends, yeni 515 Eparti etkinliğine özel yeni bir şarkı yayınlandı. 9 Mayıs Pazar günü Together ismi ile yayınlanan oyun şarkısının Türkçe versiyonu, Ferman Akgül ve Sena Şener tarafından seslendirildi.Ayrıca, şarkının prodüktörlüğünü Hey! Douglas'tan tanıdığımız VEyasin üstlendi.

Şarkının YouTube'da yayınlamasının hemen ardından Instagram hesabı üzerinden bir hikaye paylaşan Ferman Akgül, "Mobile Legends için yaptığımız parçamız çıktı. Sena Şener ile birlikte stüdyoya girdik. VEYasin prodüktörümüz oldu. Çok güzel çok eğlenceli bir süreçti bizim için. Biz çok sevdik umarım siz de çok seversiniz. Arkadaşlar, 22 Mayıs'ı da lütfen bir yere not alın. Çok güzel bir etkinlik için sena ile bir araya geleceğiz." şeklinde konuştu.

MOBILE LEGENDS: BANG BANG 515 EPARTİ ETKİNLİĞİ ŞARKISI (FERMAN AKGÜL & SENA ŞENER)

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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