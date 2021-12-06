Mobil sağlık ekipleri, Göbeklitepe'de ziyaretçilere aşı yaptı

ŞANLIURFA (DHA) - TÜRKİYE'nin koronavirüs aşılanma oranı düşük illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle 'tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen Göbeklitepe'yi ziyaret edenler mobil ekipler tarafından aşılandı.

Aşılama oranının en düşük illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da İl Sağlık Müdürlüğü, 102 ekipten oluşan 300 sağlık çalışanıyla ev ev dolaşarak vatandaşlara koronavirüs aşılarını yapıyor. Ekipler, kent genelinde aşılanmayan bölge bırakmamak için yoğun çaba sarf ederken, son olarak hafta sonu Göbeklitepe'de aşılama çalışması yaptı. Ekiplerle birlikte Göbeklitepe'deki aşılama çalışmalarına katılan İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm bu yıl pandemiye rağmen 500 bin civarında turistin Göbeklitepe'yi gezdiğini belirterek, şunları söyledi: