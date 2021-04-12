Mobil oyun şirketi Boss Bunny, CZN Burak ile partner oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mobil oyun şirketi Boss Bunny, CZN Burak ile partner oldu

Playerbros - Haberler | Sadece Haberler
Mobil oyun şirketi Boss Bunny, CZN Burak ile partner oldu

Mobil oyun şirketi Boss Bunny, CznBurak ile partnerliğini ve CZN Burak ile ilgili bir mobil oyun geliştireceğini duyurdu.

Dubai merkezli mobil Hyper & Casual oyun şirketi Boss Bunny 'den yaptıkları duyuru ile ünlü restaurant zinciri sahibi Burak "CZN Burak" Özdemir ile partnerliğini duyurdu.

Şirket, CZN Burak ile ilgili bir oyun geliştireceklerini söyleyen şirket oyuncuların bu oyunda Burak Şef'in dünyasını keşfedeceğini ifade etti.

Boss Bunny şirketi CEO & Kurucu Ortağı Geraint "G" Bungay'ın yaptığı açıklamalar bu şekilde. Oyunun çıkış tarihi ile ilgili bilgi ise henüz duyurulmadı.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Hande Ataizi Acun Ilıcalı Burcu Biricik Canan Ergüder
Spor Cenk Tosun Gökhan Töre Necip Uysal Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mobil oyun şirketi Boss Bunny, CZN Burak ile partner oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 10:40:38. #1.14#
title