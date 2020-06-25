MOBA Oyunu Pokemon Unite Oynaması Ücretsiz Olacak
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MOBA Oyunu Pokemon Unite Oynaması Ücretsiz Olacak

Pokemon karakterleri ile League of Legends benzeri oyun oynamak mümkün mü oluyor? The Pokemon Company tarafından gerçekleştirilen sunumda Pokemon hayranlarını sevindirecek ve aynı oranda şaşırtacak Pokemon Unite

MOBA Oyunu Pokemon Unite Oynaması Ücretsiz Olacak
25.06.2020 18:00 | Son Güncelleme: 25.06.2020 18:04

Pokemon karakterleri ile League of Legends benzeri oyun oynamak mümkün mü oluyor? The Pokemon Company tarafından gerçekleştirilen sunumda Pokemon hayranlarını sevindirecek ve aynı oranda şaşırtacak Pokemon Unite oyunu duyuruldu. Pokemon karakterleri ile MOBA türünü birleştiren oyun ile ilgili detaylar haberimizde.

MOBA Oyunu Pokemon Unite Geliyor

Günümüzde League of Legends, Dota gibi MOBA türündeki oyunlar tüm dünyada en çok oynanan oyunlar arasında yer alıyor. MOBA türü ile Pokemon karakterlerini birleştirmek isteyen The Pokemon Company, oyuncuları şaşkına çeviren bir oyun duyurdu. The Pokemon Company Başkanı Tsunekazu Ishihara, Switch kontrolcüsü ile bir maça katıldı. Maç esnasında oyun ile ilgili çok önemli detaylar paylaşıldı. Oyunda, tıpkı League of Legends benzeri oyunlarda olduğu gibi üç farklı koridor bulunuyor. Oyuncular, seçtikleri Pokemon karakterlerinin özelliklerine uygun koridora gidecek.

Switch ve mobil cihazlar için geliştirilen oyunda tıpkı League of Legends ve Dota oyunlarında olduğu gibi 5'e 5 takımlar mücadele ediyor. Her pokemon karakterinin kendine has yetenekleri bulunuyor. Takım oyununun oldukça önemli olduğu oyunda, Pokemon karakterleri seviye atladıkça yeni güçler kazanıyor. Pikachu, Charizard, Snorlax, Clefable, Lucario ve daha birçok Pokemon karakterinin yer aldığı oyun, ücretsiz olarak sunulacak.

Pokemon karakterlerinin yer aldığı oyunun çıkış tarihi ile ilgili herhangi bir detay paylaşılmadı. The Pokemon Company ve Tencent işbirliği ile geliştirilen moba türündeki oyun, Switch ve mobil cihazlara çıkışını gerçekleştirecek. Aşağıda yer alan videodan oyuncuları şaşkına çeviren Pokemon karakterlerinin yer aldığı MOBA oyununa göz atabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

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