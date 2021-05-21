MNG Kargo çalışma saatleri 2021 | MNG Kargo kaça kadar açık? MNG Kargo kaçta kapanıyor2021?

MNG Kargo çalışma saatleri, kargo işlemleri gerçekleştirecek ya da bekleyen kişiler tarafından merak ediliyor. Özellikle dini bayram, resmi tatil ve hafta sonları kargo işlemi olanlar, Aras Kargo mesai saatleri hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, MNG Kargo kaça kadar açık? MNG Kargo kaçta kapanıyor2021? MNG Kargo saat kaça kadar dağıtım yapıyor?

Her gün yüzbinlerce kargo dağıtmayı yurt içi ve yurt dışına kargo dağıtan Aras Kargo'nun çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kargo gönderecek veya alacak kişiler "MNG Kargo kaçta açılıyor, kapanıyor?" diye soruyor.

MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

MNG Kargo hafta içi sabah açılış saati 08:30, akşam kapanış saati 18:00. Hafta sonu daha 08:30 ile 14:00 saatleri arasında çalışmaktadır.



MNG KARGO HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ

MNGKargo hafta sonu çalışma saatleri de diğer kargo şirketleri ile hemen hemen aynı. Cumartesi günler saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında hizmet veren şubeler Pazar günü ise kapalıdır.

MNG KARGO DAĞITIM GÜNLERİ VE SAATLERİ

En çok merak edilen konular arasında yer alan MNG kargo dağıtım günleri ve saatleri şu şekilde:

MNG kargo Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma yani hafta içi 08.30 ile 18.00 arası dağıtım yapılmaktadır.

MNG kargo şubeleri hafta içi 08.30 ile 18.00 arası mesai yapılmaktadır. Cumartesi günler saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında Pazar ise tüm şubeler kapalıdır.

MNG KARGO RESMİ TATİL VE BAYRAMLARDA ÇALIŞIYOR?

MNG Kargo şubeleri resmi tatil ve dini bayramlarda kargo gönderimi ya da alımı yapmamaktadır.

MNG KARGO HAKKINDA

Taşımacılık ve lojistik alanında Aras Kargo gibi bilindik şirketlerin yanında en güvenilir tercihlerden biri olan MNG Kargo; kurulduğu günden beri Türkiye'nin dört bir yanına kara yolu taşımacılığının yanı sıra havayolu kargoculuğu da yapmaktadır.



