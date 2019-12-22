MMO Konya Şubesinden üyelerine plaket

22.12.2019 11:59 | Son Güncelleme: 22.12.2019 12:05

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Konya Şubesi tarafından meslekte 25, 40 ve 50. yılını dolduran üyeleri onurlandırmak adına plaket töreni düzenlendi.



MMO Konya Şubesi tarafından gerçekleştirilen ve geleneksel hale gelen, meslekte 25, 40 ve 50. yılını dolduran üyeleri onurlandırmak amacıyla plaket takdim töreni gerçekleştirildi.



Bir otelde düzenlenen programda konuşan MMO Konya Şube Başkanı Dr. Aziz Hakan Altun ilk olarak, "35 milyon Uygur Türkü kardeşlerimize yapılan Çin zulmünü, işgalci İsrail devletinin Filistin'de yapmış olduğu terörü ve dünyada Müslüman kardeşlerimize yapılan her türlü zulmü lanetliyorum" dedi.



"Bu projelerde söz hakkı verilmesi lazım"



Konya'da bir çok mimar ve mühendis ofislerinin bulunduğunu belirten Altun, bunların içerisinde dünya çapında işler yapabilen, yurt dışında ve Türkiye'de farklı illerde iş yapabilen, kendini kanıtlamış mühendis ofislerinin de yer aldığını söyledi. Altun, "Biz tabi Konyalı olduğumuz için Konya'nın ruhunu, kültürünü, tarihini, sosyo-ekonomik yapısını kimse bizden daha iyi bilmemektedir. Ama özellikle son yıllarda baktığımızda Konya belediyelerimiz kamuya ait projelerde ve proje uygulamalarında şehir dışından mimar ofislerini veya mühendis ofislerini tercih etmekte. Ülkemizin son yıllarda yaşamış olduğu ekonomik durumu hepimiz bilmekteyiz. Biz Konyamız'da dünya çapında mimar veya mühendis çıkartmak istiyorsak ilk önce kendi evlatlarımıza yetişmesi için bu projelerde söz hakkı verilmesi lazım. Bundan dolayı da belediyelerimizden artık şehir dışındaki mimar veya mühendis ofislerine iş vermelerinden ziyade bizim üyelerimizin veya meslek grubundaki arkadaşlarımızın yetişmesi için Konyalı mimar, mühendis ve şehir planlayıcılarını tercih etmelerini buradan temenni ediyorum" şeklinde konuştu.



Türkiye'nin kalkınması için emeği olan bütün meslektaşlarına teşekkür eden Altun, "Ülke olarak, Türk milleti olarak bin yıldır biz bu topraklarda yaşıyoruz ve bin yıldır da bu topraklarda mücadele vermekteyiz. Zamanı geldi; çağ açtık, çağ kapattık, yeri geldi; tam bitti denildiği esnada Kurtuluş Savaşı gibi büyük bir mücadele verdik ve yeniden doğduk. Biz Türk milleti tarihine baktığımız zaman bu kadar mücadeleye rağmen değişmeyen tek şey devlet olma bilinci ve millet olma şuurudur. Bu şuuru bizlere aktaran, bu ülkenin kalkınmasında büyük emeği olan, girdiği sektörde en iyisini yapmaya çalışan, meslekte 50, 40 ve 25. yılını dolduran duayenlerimize teşekkür ediyorum, bundan sonraki hayatlarında da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.



"Ülke kalkınmasında büyük emeği geçmiş tüm makine mühendisi arkadaşlarımızı kutluyorum"



Konya Vali Yardımcısı Fazlı Akgün ise, Atatürk'ün 1923'te kurduğu ve gelişerek bu günlere kadar gelen Türkiye Cumhuriyeti'ni, bugünlerden alıp çok daha ileriye götürmenin en ana faktörünün ülkeyi sanayileştirmekten geçtiğini dile getirdi. Akgün, "Gerek fabrikaların yapım aşamasında gerekse fabrikaları bitirip üretim aşamasına geçtiğimizde çok önemli bir unsur var; işte o da makine mühendisleri. Gerek kuruluşta gerekse üretim aşamasında bu meslek mensuplarının katkılarını hepimiz çok açık bir şekilde görmekteyiz. Ben bu amaç doğrultusunda bugüne kadar ülke kalkınmasında büyük emeği geçmiş tüm makine mühendisi arkadaşlarımızı kutluyorum" diye konuştu.



Konuşmaların ardından meslekte 25, 40 ve 50. yılını dolduran üyelere plaketleri protokol üyeleri tarafından verildi. Program, günün anısına toplu hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.



Programa, Konya Vali Yardımcısı Fazlı Akgün, MMO Konya Şube Başkanı Dr. Aziz Hakan Altun, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Bilim, Sanayi, Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarlı, diğer oda başkanları, oda üyeleri, üyelerin aileleri ve çok sayıda davetli katıldı. - KONYA

Kaynak: İHA