MMO Kayseri Şube Başkanı Varol, "İstiklal Marşı, dik duruşumuzu yansıtan eşsiz bir eserdir"
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MMO Kayseri Şube Başkanı Varol, "İstiklal Marşı, dik duruşumuzu yansıtan eşsiz bir eserdir"

11.03.2021 12:03 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:22
MMO Kayseri Şube Başkanı Varol,

MMO Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, "İstiklal Marşı; Türk milletinin mücadeleci ruhunu, bağımsızlık aşkını, sömürgeci güçlere karşı dik duruşunu yansıtan eşsiz bir eserdir" ifadesinde bulundu.

MMO Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, "İstiklal Marşı; Türk milletinin mücadeleci ruhunu, bağımsızlık aşkını, sömürgeci güçlere karşı dik duruşunu yansıtan eşsiz bir eserdir" ifadesinde bulundu.

MMO Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, "Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, bu toplumu her şeyi ile tanıyan, tanıtan; milli ve manevi değerlerimizi duyan ve duymamızı sağlayan bir şairdir. İstiklal Marşı'nda ele aldığı şehitlik, bağımsızlık için her engeli aşma, topraklarımıza düşmanların ayak basmaması, vatan topraklarının şehit kanları ile sulanmış olması, Hakka tapan Müslüman bir devlet olduğumuz gibi birçok konuyu ele almıştır" şeklindeki mesajını şöyle sürdürdü:

" Aziz Türk Milletinin bağımsızlığına ve kutsal değerlerine olan bağlılığını destanlaştıran İstiklal Marşımızın 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisimizde Milli Marşımız olarak kabulünün 100.yıldönümü dolayısıyla Mehmet Akif Ersoy' un dediği gibi "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın." diyorum.

Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatan uğruna can vermiş tüm şehitlerimizi ve milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy' u rahmet ve minnetle anıyorum" - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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