Mmo Antalya'dan Sertifikalı Eğitim Semineri

Makine Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şubesi'nde 'Esnek ondüleli paslanmaz çelik esnek bağlantı borularının imalatı, uygulaması ve montaj şekillerini içeren sertifikalı eğitim semineri düzenlendi.

Seminere, gaz dağıtım şirketinin sertifikalı firma ve ustaları ile mühendisler büyük ilgi gösterdi. TS-EN 15266 standartları kapsamında üretilen ve Japonya, Amerika, Avrupa ülkeleri gibi deprem bölgelerinde yaygın bir şekilde kullanılan Flex ondüleli paslanmaz çelik esnek bağlantı borularının imalatı uygulaması ve montajını anlatan GFS Gaz Flex Sistemleri AR-GE Müdürü Erol Polat, Türkiye'de şuanda 75 il ve birçok ilçede bu uygulamanın kullanıldığını ifade etti. - ANTALYA