MKEK Genel Müdürü Akdere: "Savunma sanayi alanında dışa bağımlılığı bitiren projelerden biri"

Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı MKEK Genel Müdürü Yasin Akdere'nin konuşması - "Savunma sanayi alanında dışa bağımlılığı bitiren projelerden biri"MKEK Genel Müdürü Yasin Akdere de törende yaptığı konuşmada, kurum olarak Türkiye'nin savunma sanayi alanında...

Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı

MKEK Genel Müdürü Yasin Akdere'nin konuşması - "Savunma sanayi alanında dışa bağımlılığı bitiren projelerden biri"

MKEK Genel Müdürü Yasin Akdere de törende yaptığı konuşmada, kurum olarak Türkiye'nin savunma sanayi alanında dışa bağımlılığı bitiren projelerden birini daha hizmete almanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Akdere, bugüne kadar yurt dışından ithal edilen mühimmat, roket başlıkları ve kompozit roket yakıtlarında ham madde olarak kullanılan patlayıcı kimyasalların, özel sektör iş birliğiyle üretileceği enerjitik malzeme üretim tesisinin ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

"Açılışını gerçekleştirdiğimiz bu tesis ile bu alanda üretim yapabilen sayılı ülkeler arasına girmiş bulunuyoruz." diyen Genel Müdür Yasin Akdere, Türkiye'ye ve Türk Silahlı Kuvvetlerine hizmet edecek bu tesisin, 12 ay gibi kısa bir süre içerisinde yüzde 100 yerli ve milli imkanlar ile MKEK tarafından hizmete alınıyor olmasının da ayrıca gururunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren