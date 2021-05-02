Miyase İlknur kimdir? Miyase İlknur kaç yaşında, nereli? Miyase İlknur hayatı ve biyografisi!

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MİYASE İLKNUR KİMDİR?

Ağuiçen Ocağı'na mensup bir aileden gelen İlknur, 1963'te Elazığ'da doğdu. İlk ve ortaokulu Elazığ'da, liseyi İstanbul'da okudu. İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü'nü bitirdi. Öğrencilik yıllarında başladığı gazetecilik mesleğini sırasıyla Türk Haberler Ajansı, Milliyet, Günaydın gazteleri ve Nokta dergisinde sürdürdü. 1989'da Günaydın'da çalışırken 'Alevilik' hakkındaki dizi önerisi kabul edilerek Cumhuriyet'te yayımlandı. Daha sonra Cumhuriyet'e geçti ve Haber-Araştırma Servisi'nde editörlük yaptı. 2008'de Cumhuriyet Ek Yayınlar Yazıişleri Müdürlüğü'ne getirildi. '13. Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü'ne layık görüldü.

Cumhuriyet'te Alevilikle ilgili altı da dizi yazı hazırlayan İlknur, 1989'lardan itibaren ivme kazanan Alevilikle ilgili örgütlenme çalışmalarına da aktif olarak katıldı. Karacaahmet Sultan Dergahı'nda dört dönem yöneticilik yaptı. Karacaahmet Sultan Dergahı'nda Danışma Kurulu Üyeliği ile Şahkulu Sultan Dergahı'nda Mütevelli Heyeti Üyeliği halen sürmektedir. Alevi inancı ve kültürünün tanıtımı için başta Hacıbektaş olmak üzere yurtiçinde ve yurtdışında pek çok panel, sempozyum ve televizyon programına katılmıştır.

Kaynak: dr.com.tr