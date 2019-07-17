Mitroviça heyetinden Başkan Taban'a ziyaret

İnegöl Belediyesi tarafından bu yıl 32'ncisi düzenlenen Uluslararası Kültür Sanat Festivali tüm hızıyla sürerken, festival için yurt dışından şehrimize davet edilen kardeş şehirlerin heyetleri de İnegöl'e gelmeye devam ediyor. Daha önce Adigey bölgesinden Tahtamukay heyeti, Gürcistan Rustavi heyeti ve Kayseri Melikgazi heyetlerini konuk eden Belediye Başkanı Alper Taban, bugün Kosova'nın Mitroviça heyetini makamında ağırladı.

TÜRK MİLLETİ KAN VE DİN KARDEŞİMİZDİR

Mitroviça Belediye Başkanı Agim Baktiri, Kamu Yönetim Bakan Danışmanı Erol Zekeriya, Kültür Müdürü Tafil Petsi, Acil Hizmetler Müdürü Nehat Baktiri, Eğitim Müdürü İset Beka'dan oluşan heyet, bugün saat 10.15'te Belediye Başkanı Alper Taban ile bir araya geldi. Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa ile bazı meclis üyelerinin de yer aldığı ziyarette konuşan Mitroviça Belediye Başkanı Agim Baktiri, "Heyetimizi kabul ettiğiniz için çok müteşekkirim. Benim İnegöl'e ilk gelişim. İnegöl'ün kardeş belediyesi Mitroviça olarak devamlı olarak ilişkilerdeyiz. Türk milleti Kosova ve Arnavut milletinin kan ve din kardeşidir. Türkiye bölgenin en güçlü devletidir. Festival için ve bizleri güzel ağırlamanız için teşekkür ediyorum" dedi.

İLİŞKİLERİN ARTARAK SÜRMESİNİ ARZU EDİYORUZ

Belediye Başkanı Alper Taban ise "Kıymetli Başkanımızın ve değerli üyelerinin burada olmasından dolayı duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Şehrimizdeki kültür sanat festivalleri vesilesiyle her yıl bu buluşmaları düzenli olarak devam ettiriyoruz. Yıllar önce kurulan bu ilişki bugün güzel bir şekilde devam ediyor. İnşallah bundan sonrası için de bu birlikteliğin daha da artmasını arzu ediyoruz. Kendilerine burada oldukları, bizlere sundukları katkı ve desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Bizler de inşallah en kısa zamanda sizleri ziyaret etmek isteriz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler